Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 86 юридических и 7 физлиц — Finance.ua

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 86 юридических и 7 физлиц Сегодня 19:30

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 86 юридических и 7 физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также семерых физических, среди которых — граждане иностранных государств.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно приложениям к решению СНБО, 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, еще два — во временно захваченном Мариуполе Донецкой области, три — в оккупированном Севастополе. Местонахождением остальных юридических лиц является российская федерация и Китай.

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Ограничительные меры против указанных юридических лиц введены на три и десять лет.

Санкции сроком на три года введены против шести физических лиц: Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.

Вадиму Альперину на три года заблокировали активы, запретили проводить какие-либо торговые операции, выводить капитал за территорию страны, участвовать в приватизации и т. д.

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Ограничительные меры на 10 лет были введены против Араика Амирханяна.

По данным «Миротворца», он причастен к рейдерским захватам, организации нелегальных переправок через государственную границу, отмыванию денег с последующим выводом в россию и временно оккупированный Крым.

Економічна Правда По материалам:

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