Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 86 юридических и 7 физлиц — Finance.ua
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 86 юридических и 7 физлиц

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 86 юридических и 7 физлиц
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 86 юридических и 7 физлиц
Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также семерых физических, среди которых — граждане иностранных государств.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Согласно приложениям к решению СНБО, 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, еще два — во временно захваченном Мариуполе Донецкой области, три — в оккупированном Севастополе. Местонахождением остальных юридических лиц является российская федерация и Китай.
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Санкции сроком на три года введены против шести физических лиц: Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.
Вадиму Альперину на три года заблокировали активы, запретили проводить какие-либо торговые операции, выводить капитал за территорию страны, участвовать в приватизации и т. д.
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По данным «Миротворца», он причастен к рейдерским захватам, организации нелегальных переправок через государственную границу, отмыванию денег с последующим выводом в россию и временно оккупированный Крым.
По материалам:
Економічна Правда
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