Количество подсанкционных лиц и компаний в рф превысило 6 тыс. — Finance.ua

Количество подсанкционных лиц и компаний в рф превысило 6 тыс. Сегодня 19:45 — Мир

Количество подсанкционных лиц и компаний в рф превысило 6 тыс.

Число российских лиц и компаний, находящихся под санкциями хотя бы одной из основных западных стран-инициаторов, по итогам очередного раунда введения ограничительных мер превысило 6000.

Об этом со ссылкой на статистику системы X-Compliance сообщило российское агентство Интерфакс.

Отмечается, что в настоящее время в россии 6063 подсанкционных лица и компании по сравнению с 1000 по состоянию на 20 февраля 2022 года и 5444 на конец прошлого года.

«За период с начала 2024 года США и их союзники приняли уже 1019 санкционных мер в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе в короткий отрезок с 22 по 25 февраля — 964. В частности, в американские списки попали 488 российских лиц, что является рекордным показателем за один день, в канадские — 161, европейские — 151, австралийские — 86», — говорится в публикации.

Сообщается также, что страны Запада все активнее вводили санкции против компаний из третьих стран, заподозренных в нарушении ограничительных мер против россии.

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Напомним, представители Офиса президента во время Форума «Украина. Год 2024» сообщили , что россия — мировой рекордсмен по количеству введенных против нее санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину: 17 000 индивидуальных и секторальных. $400 млрд — общие потери врага в результате их действия.

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