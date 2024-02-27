Количество подсанкционных лиц и компаний в рф превысило 6 тыс. — Finance.ua
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Количество подсанкционных лиц и компаний в рф превысило 6 тыс.

Мир
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Количество подсанкционных лиц и компаний в рф превысило 6 тыс.
Количество подсанкционных лиц и компаний в рф превысило 6 тыс.
Число российских лиц и компаний, находящихся под санкциями хотя бы одной из основных западных стран-инициаторов, по итогам очередного раунда введения ограничительных мер превысило 6000.
Об этом со ссылкой на статистику системы X-Compliance сообщило российское агентство Интерфакс.
Отмечается, что в настоящее время в россии 6063 подсанкционных лица и компании по сравнению с 1000 по состоянию на 20 февраля 2022 года и 5444 на конец прошлого года.
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«За период с начала 2024 года США и их союзники приняли уже 1019 санкционных мер в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе в короткий отрезок с 22 по 25 февраля — 964. В частности, в американские списки попали 488 российских лиц, что является рекордным показателем за один день, в канадские — 161, европейские — 151, австралийские — 86», — говорится в публикации.
Сообщается также, что страны Запада все активнее вводили санкции против компаний из третьих стран, заподозренных в нарушении ограничительных мер против россии.
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Напомним, представители Офиса президента во время Форума «Украина. Год 2024» сообщили, что россия — мировой рекордсмен по количеству введенных против нее санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину: 17 000 индивидуальных и секторальных. $400 млрд — общие потери врага в результате их действия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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