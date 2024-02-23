Байден объявил о введении более 500 новых санкций США против россии — Finance.ua
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Байден объявил о введении более 500 новых санкций США против россии

Мир
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Байден объявил о введении более 500 новых санкций США против россии
Байден объявил о введении более 500 новых санкций США против россии
Соединенные Штаты введут санкции против более 500 человек из-за агрессии россии.
Об этом заявил президент США Джо Байден 23 февраля.
По его словам, американский народ и мировое сообщество «понимают, что ставки распространяются за пределы Украины» и, если президент рф владимир путин не вынужден будет заплатить цену за эту агрессию, он «будет продолжать».
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«И цена для Соединенных Штатов совместно с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Европе и по всему миру будет расти. Сегодня я объявляю более 500 новых санкций против россии из-за ее продолжающейся захватнической войны против Украины и из-за смерти Алексея Навального, который был смелым антикоррупционным активистом и наиболее ожесточенным лидером оппозиции против путина», — говорится в заявлении Байдена, обнародованном Белым домом.
Он уточнил, что санкции будут касаться причастных к заключению Навального, а также российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса, сетей закупок и тех, кто участвует в обходе санкций.
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«Мы также накладываем новые экспортные ограничения на почти 100 организаций, оказывающих поддержку российской военной машине. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов россии. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых медиа и тех, кто борется за демократию по всему миру», — добавил он.
В то же время Байден отметил, что украинской армии нужны боеприпасы, и призвал Палату представителей принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, «пока не поздно». Он напомнил, что документ поддержал Сенат, и выразил убеждение, что это сделала бы нижняя палата Конгресса, если бы ее спикер Майкл Джонсон назначил голосование.
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«Конгресс знает, что, поддержав этот законопроект, мы можем укрепить безопасность в Европе, укрепить нашу внутреннюю безопасность и противостоять Путину. Противодействие этому законопроекту только играет ему на руку», — заявил президент США.

Справка Finance.ua:

  • Сенат США на заседании 13 февраля поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, 60 миллиардов из которых предназначаются Киеву;
  • Палата представителей разошлась до 28 февраля, после чего начнется бюджетный процесс, и только потом, не ранее первой недели марта, конгрессмены могут вернуться к вопросу помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Радіо Свобода
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