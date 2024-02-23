Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии — Finance.ua

Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии
Совет Европейского Союза 23 февраля официально утвердил 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против россии. В список вошли еще 106 физических и 88 юридических лиц.
Об этом идет речь на сайте европейского органа.
Читайте также
«Сегодня мы еще больше усиливаем ограничительные меры по российскому военному и оборонному сектору, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, поставляющих оборудование, а также тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей», — отметил представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
Следовательно, Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности и независимости Украины.
Списки нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружения из Северной Кореи в россию. А также людей, ответственных за депортацию украинских детей.
Также Евросоюз добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, способствующих совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция).
Кроме этого, расширен список запрещенных товаров, которые рф может использовать для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.
ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению промышленного потенциала россии, таких как электрические трансформаторы.
Справка Finance.ua:
- 21 февраля послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против россии;
- США готовятся внести значительный пакет санкций против россии. Он направлен на ограничение ее оборонной промышленности и снижение экспортных возможностей;
- Великобритания ввела более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, которые поддерживают незаконную войну рф в Украине.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью