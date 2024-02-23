Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии

47
Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии
Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против россии
Совет Европейского Союза 23 февраля официально утвердил 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против россии. В список вошли еще 106 физических и 88 юридических лиц.
Об этом идет речь на сайте европейского органа.
Читайте также
«Сегодня мы еще больше усиливаем ограничительные меры по российскому военному и оборонному сектору, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, поставляющих оборудование, а также тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей», — отметил представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
Следовательно, Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности и независимости Украины.
Читайте также
Списки нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружения из Северной Кореи в россию. А также людей, ответственных за депортацию украинских детей.
Также Евросоюз добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, способствующих совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция).
Читайте также
Кроме этого, расширен список запрещенных товаров, которые рф может использовать для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.
ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению промышленного потенциала россии, таких как электрические трансформаторы.

Справка Finance.ua:

  • 21 февраля послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против россии;
  • США готовятся внести значительный пакет санкций против россии. Он направлен на ограничение ее оборонной промышленности и снижение экспортных возможностей;
  • Великобритания ввела более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, которые поддерживают незаконную войну рф в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.