Боррель спрогнозировал ориентировочные сроки принятия 13-го пакета санкций ЕС против россии — Finance.ua

Боррель спрогнозировал ориентировочные сроки принятия 13-го пакета санкций ЕС против россии Сегодня 11:45

Боррель спрогнозировал ориентировочные сроки принятия 13-го пакета санкций ЕС против россии

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что страны ЕС смогут согласовать 13-й пакет санкций против россии до 24 февраля.

Об этом он сказал в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам.

«Мы говорили с министром Кулебой, дистанционно присоединившимся к нам. Приближаемся к печальной отметке в два года с момента, когда путин начал эту войну. Уверен, что он не ожидал, что его армия через два года все еще будет в войне. Но путин продолжает поражать гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру, чтобы нанести страдания населению, испытать его на устойчивость. Мы будем продолжать поддерживать Украину… Мы обсудили 13 пакет санкций. Надеюсь, он будет принят до 24 февраля», — сказал Боррель.

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Он отметил, что страны-члены продолжают обсуждать возможность использования чрезвычайных доходов от удержания российских активов, заблокированных на территории ЕС. Эти поступления должны быть направлены на восстановление и отстройку Украины, однако страны ЕС все еще не достигли полного согласия по имплементации такого решения.

«Мы знаем, где мы сейчас. Мы идентифицировали эти активы и заблокировали их. Но одно дело — заблокировать, а другое — как перевести их в бюджет Европейского Союза. Это будет обсуждено на следующих встречах, в частности, на встрече G-20, к которой я присоединюсь завтра в Рио-де-Жанейро», — отметил высокий представитель ЕС.

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Еще одной темой встречи министров, по его словам, были пути увеличения производства боеприпасов для их поставки в Украину как на общеевропейском, так и на двустороннем уровнях.

Боррель напомнил, что Европейское оборонное агентство уже заключило 60 рамочных контрактов с промышленностью для производства таких боеприпасов, поэтому эти способности могут быть использованы для заказов странами, которые хотели бы поставлять боеприпасы для Украины. Это касается как совместного заказа европейской оборонной промышленности, так и закупки боеприпасов за пределами ЕС.

«Вы можете делать заказы в европейской промышленности. Во время Мюнхенской конференции некоторые европейские политики заявили, что знают другие доступные источники, за пределами Европейского Союза. Я сделал это очень понятным для стран-членов: если вы хотите разместить заказ у поставщика, который находится за пределами ЕС, потому что считаете его лучше, дешевле и быстрее, можете это сделать и вы не будете исключены из программы компенсаций через Европейский фонд мира. Эти закупки также будут компенсированы», — подчеркнул Боррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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