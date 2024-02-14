российский нефтяной флот сократился почти вдвое из-за санкций — Bloomberg
Танкеры, перевозившие российскую нефть, все чаще отказываются от транзита из-за усиливающихся западных санкций.
Об этом пишет Bloomberg.
По информации издания, около половины из 50 танкеров, транспортировавших российскую нефть, больше не загружают ее из-за санкций, введенных в октябре 2023 года.
Последний успешный пример введения санкций состоялся с кораблем NS Leader, который направлялся на загрузку нефтью в Балтийское море, но вынужден был развернуться у берегов Португалии сразу после сообщения о введении санкций против себя.
Все восемь судов, попавших под санкции в первой волне, сейчас простаивают. Большинство из них — вскоре после того, как они были включены в список Министерством финансов США.
Сразу после первых санкций по ограничению цены на российскую нефть в конце 2022 года, а затем и против российских нефтепродуктов двумя месяцами позже, россия смогла построить сеть «теневого флота», а некоторые западные компании продолжали транспортировку нефти вне введенного потолка цен.
По данным некоторых организаций, включая Международное энергетическое агентство, это привело к стремительному росту стоимости фрахта и российской нефти, торгуемой со значительным дисконтом по отношению к международным эталонам.
Из 50 танкеров, попавших под санкции с начала октября, 18 получили грузы. Из них девять были челночными судами, и девять, похоже, собирали грузы в обычном режиме с момента, когда они были добавлены в список.
Один танкер все еще перевозит груз, который он взял на борт до попадания под санкции.
Остается 31 судно. Из них семь простаивали еще до введения санкций, а три могут быть загружены в ближайшее время. Остается 21 судно, которое не загружалось с тех пор.
«Независимые агентства, рыночные аналитики и сами россияне указывают на тот факт, что ограничение цены достигает обеих наших целей: лишает россию энергетических доходов, необходимых ей для ведения незаконной войны, и в то же время способствует стабильности энергетических рынков», — сказал и.о. помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд.
Тем не менее, секретный характер российской торговли означает, что трудно быть уверенным в том, насколько сильно рф испытывает удар.
Поэтому, в этом месяце будет применена обновленная версия предельной цены, которая требует от судовладельцев и страховщиков запрашивать более подробную информацию о том, сколько трейдеры фактически платят за груз и связанные с ним расходы на доставку.
В последние недели страховщики опубликовали циркуляры, в которых говорится, что страховое покрытие не будет действительным, если они не получат подтверждения соблюдения предельной цены, включающей детализированные дополнительные расходы. Эти ограничения должны сильно ударить по российскому «теневому флоту».
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