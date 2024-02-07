Главный для импортеров из россии банк Китая остановил расчеты — Finance.ua

Главный для импортеров из россии банк Китая остановил расчеты Сегодня 13:32 — Фондовый рынок

Главный для импортеров из россии банк Китая остановил расчеты

Китайский банк Chouzhou Commercial известил клиентов о приостановлении операций с россией и беларусью, независимо от платежной системы. Транзакции были прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской системой СПФС и китайской CIPS.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на троих бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов.

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Как объяснил один из источников, даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это отражено в отчетности, которую в банке могут потребовать западные контрагенты.

Собеседники издания уточнили, что менеджеры банка известили клиентов о прекращении отношений с российскими и белорусскими бизнесменами на прошлой неделе, что уже привело к срыву нескольких соглашений.

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Официально Китай не присоединялся к санкциям против россии в ответ на полномасштабное ее вторжение в Украину. Однако после введения ограничений китайские банки сократили работу с находящимися под санкциями российскими клиентами. Например, перестали работать за рубежом карты китайской платежной системы Union Pay, выпущенные российскими банками, попавшими в списки санкций. Летом 2023 года российские финансовые организации столкнулись с запретом проводить переводы, в частности в юанях, в Европу и США через Bank of China.

Как сообщалось, в декабре президент США Джо Байден подписал указ, который значительно упростил для министерства финансов Соединенных Штатов введение ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против россии. После этого, опасаясь вторичных санкций, от работы с российскими банками стали отказываться турецкие финансовые организации.

В январе аналогичные проблемы стали возникать и с китайскими банками. В частности, государственные банки Китая решили ужесточить условия предоставления услуг российским клиентам.

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Укрінформ По материалам:

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