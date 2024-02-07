Что произошло с экономикой россии за два года полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua

Что произошло с экономикой россии за два года полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 09:11 — Мир

Что произошло с экономикой россии за два года полномасштабной войны (инфографика)

После начала полномасштабной войны Международный валютный фонд прогнозировал падение ВВП россии в 2022 году на 8,5%. Затем прогноз был несколько раз скорректирован: в июле до 6%, а в октябре — до 3,4%.

В результате, по последним данным МВФ, экономика россии за первый год войны сократилась всего на 1,2%. В прошлом году российская экономика выросла на 3%, при последнем, октябрьском прогнозе — на 2,2%.

В январском отчете Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП россии в 2024 году — до 2,6% вместо 1,1%. Оценка была пересмотрена из-за «более значительного, чем ожидалось, роста в 2023 году, связанного с высокими военными расходами и частным потреблением, которое поддерживается ростом зарплат в условиях рынка труда с высоким спросом на рабочую силу».

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Однако в 2025-м, по прогнозу экспертов, экономика россии вырастет всего на 1,1%.

Инфляция в россии по итогам 2023 года составила 7,4%, это оценка Министерства экономики. При этом в течение года российские власти несколько раз переписывали прогноз, ухудшая его.

О риске перегрева российской экономики в прошлом году предупреждала глава Центробанка россии. Эксперты, опрошенные The Economist, также считают, что экономика может не выдержать растущие государственные расходы на фоне ограниченного предложения и инфляции в стране: «Проблема в том, что российская экономика не выдерживает столь стремительного роста. С начала 2022 года ее предложение резко сократилось. Тысячи работников, часто высокообразованных, покинули страну. Иностранные инвесторы вывели прямые инвестиции на сумму около 250 млрд долларов, что составляет почти половину довоенного запаса. Горячий спрос сталкивается с ограниченным предложением, что приводит к росту цен на сырье, капитал и рабочую силу».

Еще один любопытный факт о нынешнем экономическом состоянии россии: в 2023 году товарооборот россии и Китая установил исторический рекорд, превысив 240 млрд долларов. Так, экспорт Китая за год вырос на 49,9% (до 111 млрд долларов), и импорт — на 12,7% (до 129,1 млрд).

Товарооборот со странами Евросоюза, напротив, сократился по сравнению с 2022 годом: экспорт за 11 месяцев составил 35,6 млрд евро, импорт — 46,9 млрд.

Почти на довоенном уровне россия сохраняет импорт военных товаров — около 9 млрд долларов за десять месяцев 2023-го. Это всего на 10% меньше, чем до полномасштабного вторжения. В то же время импорт товаров двойного назначения сократился почти на 29%.

Слово і Діло По материалам:

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