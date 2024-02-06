россии в этом году придется искать новые способы наполнения бюджета — британская разведка — Finance.ua
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россии в этом году придется искать новые способы наполнения бюджета — британская разведка

Мир
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россии в этом году придется искать новые способы наполнения бюджета — британская разведка
россии в этом году придется искать новые способы наполнения бюджета — британская разведка
Планируемый целевой показатель доходов бюджета рф на 2024 год вряд ли будет достигнут, поэтому российскому правительству, вероятно, придется рассмотреть другие политические меры для финансирования запланированных расходов.
Об этом пишет министерство обороны Великобритании в соцсети X.
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«У российского правительства амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году. Это основывается на оптимистичных ожиданиях увеличения бюджетных поступлений на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%», — говорится в сообщении.
Однако, по данным британской разведки, правительству рф придется сократить отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов. Это почти наверняка негативно отразится на экономике в средне- и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост.
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«Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но все чаще используется для финансирования вторжения в Украину, стоимость его активов упала на 10% в 2023 году», — констатируют в минобороны Великобритании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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