Большой индийский НПЗ не покупает российскую нефть из-за санкций — Reuters — Finance.ua
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Большой индийский НПЗ не покупает российскую нефть из-за санкций — Reuters

Фондовый рынок
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Большой индийский нефтеперерабатывающий завод BPCL отказался от покупки российской нефти сорта «Сокол» из-за нежелания банков-посредников проводить платежи.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники компании.
По их информации, других желающих приобрести нефть «Сокол» в мире больше нет, а количество покупателей Urals существенно уменьшилось.
«Нефть Urals, ведущая экспортная смесь россии, загружаемая из западных портов, в основном поставляется в Азию из-за эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, а Индия становится ее главным покупателем морской нефти», — пишет Reuters.
В то же время в BPCL отметили, что обстрелы хуситов в Красном море не повлияли на поставки российской нефти в НПЗ. В компании добавили, что открыты для приобретения нефти из всех финансово выгодных источников.
«Хотя BPCL рассматривает возможность приобретения сырой нефти из Венесуэлы, предложения были не выгодны, поскольку скидка должна быть около 10 долл.», — отмечает агентство.
По материалам:
Економічна Правда
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