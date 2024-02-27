россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн — Bloomberg — Finance.ua
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россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн — Bloomberg

Мир
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россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн — Bloomberg
россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн — Bloomberg
За первые 9 месяцев 2023 года россия импортировала подсанкционных товаров и технологий двойного назначения, произведенных в Евросоюзе, на €450 млн. Почти четверть этой суммы пришлась на продукцию, поступившую в рф непосредственно из стран ЕС. Остальное россия в основном импортировала через посредников.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с внутренними оценками Евросоюза.
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Несколько чиновников ЕС заявили агентству, что Евросоюз не предпринимает достаточно усилий для того, чтобы воспрепятствовать россии импортировать продукцию и технологии, используемые в военных действиях на территории Украины.
Собеседники Bloomberg отмечают, что после начала войны резко возрос экспорт подсанкционных товаров из Евросоюза в третьи страны, которые затем поставляют продукцию в рф. К таким странам чиновники относят Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Армению.
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В Bloomberg считают, что государства-члены ЕС, а также компании в этих странах делают слишком мало, чтобы препятствовать обходу санкций. Чиновники со ссылкой на данные Евросоюза утверждают, что некоторые дочерние компании и субподрядчики европейских фирм, работающих вне ЕС, производят подсанкционные товары и экспортируют их в россию через третьи страны.
ЕС регулярно обновляет список высокоприоритетных товаров, поставлять которые в россию запрещено. В этот перечень входят товары двойного (гражданского и военного) назначения и технологии, которые рф может использовать при создании вооружений. Последний раз список обновлялся 22 февраля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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