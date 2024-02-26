Как работает польский бизнес в Украине: владельцы, выручка и «российский след» (исследование) — Finance.ua

Как работает польский бизнес в Украине: владельцы, выручка и «российский след» (исследование) Сегодня 20:21

Как работает польский бизнес в Украине: владельцы, выручка и «российский след» (исследование)

В Украине по состоянию на февраль 2024 года работает 3 635 польских компаний. При этом в структуре собственности 18 юридических лиц, кроме участников/бенефициаров из Польши, присутствуют граждане россии и беларуси.

В каких сферах работает польский бизнес в Украине и какие компании входят в пятерку крупнейших по выручке и уставному капиталу, исследовали в YouControl.

Что исследовали? Эксперты проанализировали данные Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) на предмет участия в уставном капитале польских компаний и физических лиц-резидентов Польши. Также специалисты проверили компании с долей уставного капитала от 25% и/или бенефициарами которых являются граждане Польши. Из перечня исследуемых компаний исключены юридические лица со статусами «Прекращено» и «Отменено».

Миллиарды гривен уставного капитала

По состоянию на февраль 2024 года в Украине работает 3635 компаний с участием польского капитала. Более половины (58,7%) из них зарегистрированы во Львовской области — 1116 и в Киеве — 1016. Около 31% от исследуемых польских компаний в Украине задействованы в сфере оптовой и розничной торговли, 17% - в перерабатывающей промышленности. Основным направлением более 8% компаний является профессиональная, научная и техническая деятельность. А в сфере административного и вспомогательного обслуживания работает около 7% предприятий.

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Общая сумма уставных капиталов 3635 компаний превышает 15 млрд грн. Из них по меньшей мере более 2,8 млрд грн — это доля 25% уставного капитала польских компаний и физических лиц-резидентов, которая отражает уровень влияния бизнеса на украинскую экономику.

В пятерку компаний по наибольшему размеру уставного капитала вошли:

АО «Кредобанк» — 2,2 млрд грн и ООО «Финансовая компания «Частные Инвестиции» — 950,1 млн грн, входят в банковскую группу «Кредобанк», контролером которой является Польский акционерный банк «Общая сберегательная касса».



ООО «Барлинек Инвест» — 1,3 млрд грн и ООО «Церсанит Инвест» — 370,5 млн грн. Бенефициаром обеих компаний является польский предприниматель Михал Соловов — самый богатый человек Польши в 2023 году по версии польской редакции издания Forbes.



ООО «Рабен Украина» — 662,9 млн грн, входит в состав нидерландской группы компаний Raben Group и работает в логистике, складировании, внутренних и международных автомобильных, интермодальных перевозках, морском и воздушном сопровождении грузов и логистике свежих продуктов.



около 30% от общего количества изучаемых компаний (1089) обнародовали свою финансовую отчетность за 2022 год. Их совокупная выручка по итогам 2022 составляет более 63 млрд грн. Согласно данным « Финансовая отчетность предприятий (годовая) », обнародованных Государственной службой статистики Украины на Едином государственном веб-портале открытых данных,(1089) обнародовали свою финансовую отчетность за 2022 год. Их совокупная выручка по итогам 2022 составляет более 63 млрд грн.

ООО «Радеховский Сахар» — 6,98 млрд грн, бенефициаром которого является Владимир Маткивский через польскую компанию ООО «Пфайфер& анген Инвестиции».

Украинско-польское СП в форме ООО «Модерн-Экспо» — 3,9 млрд грн, которое входит в одноименную группу компаний, ключевыми лицами которой являются польский предприниматель Богдан Лукасик и украинец Петр Пилипюк.



ГП «ЛПП Украина» Акционерного общества «ЛПП» — 3,7 млрд грн, владелицей которого является польская компания LPP, работающая в сфере легкой промышленности и ритейла — бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и SiNSAY.



ООО «Inter Cars Ukraine» — 3,5 млрд грн, которое является частью сети Inter Cars Group, основано польской компанией Inter Cars SA — дистрибьютором автомобильных запчастей и автотоваров в Центральной и Восточной Европе.



ООО «Барлинек Инвест» — 3,14 млрд грн, производитель многослойных деревянных полов.

Санкции и «российский след»

В структуре собственности 18 компаний из исследуемого перечня, кроме участников/бенефициаров из Польши, присутствуют граждане российской федерации и республики беларусь. В частности, ООО «Проавто ЛТД», ООО «Укр Пол» и ООО «Проавто».

Бенефициаром этих компаний, кроме резидента Польши Сильвестра Шималяка также указан Михаил Вашуркин. Он в июле 2023 г. Указом Президента Украины № 364/2023 включен в перечень физических лиц, к которым применяются персональные санкции. Михаил Вашуркин до сентября 2022 был участником Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Азимут». Это российская компания, осуществляющая поставки электротехнического оборудования предприятиям военно-промышленного комплекса российской федерации.

Также информацию о наложении санкций на одного из совладельцев компании имеет еще одна компания из перечня — ООО «Новая Хортица». Ее бенефициарами выступают гражданин Польши Рафал Яцек Белецкий и экс-народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. Господин Богуслаев внесен в санкционные списки Украины, ЕС и Швейцарии.

Еще 19 компаний из выборки входят в холдинг/группу, другой участник которого зарегистрирован по законодательству российской федерации. К примеру, это четыре компании из ФПГ «Церсанит», ключевым лицом которой является вышеупомянутый Михал Соловов. А также две компании из состава ФПГ «Каргилл». Международная группа компаний Cargill в Украине занимается производством и торговлей зерновыми и масличными культурами, переработкой семян подсолнечника и сои.

Среди исследуемого польского бизнеса в Украине присутствует 17 компаний, входящих в состав ФПГ «Чисто», которая поставляет оборудование и предоставляет услуги по уборке, мойке и очистке. Ключевое лицо группы — Валерий Макицкий, по информации из ЕГР гражданин Польши, однако до июня 2022-го имел белорусское гражданство.

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