Общие потери россии в результате действия санкций достигли $400 млрд — ОП
россия — мировой рекордсмен по количеству введенных против нее санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину: 17 000 индивидуальных и секторальных. $400 млрд — общие потери врага в результате их действия.
Такие данные привели представители Офиса президента во время Форума «Украина. Год 2024».
К санкциям против россии присоединилось около 40 стран. Сейчас россия — рекордсмен по количеству введенных против нее санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину: 17 000 индивидуальных и секторальных.
Некоторые показатели влияния санкций на экономику россии:
- $400 млрд — общие потери врага;
- $200 млрд — падение профицита торговли;
- $113 млрд — потеря экспортных поступлений нефти;
- $55 млрд — потеря экспортных поступлений природного газа;
- 50% - уменьшение ликвидных активов Фонда национального благосостояния россии;
- 90% - зависимость от Индии и Китая в экспорте нефти и газа;
- 45% потерял российский рубль.
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«Санкции — гибкий и быстрый экономический инструмент. Но даже того рекордного количества санкции против россии все еще недостаточно, чтобы остановить ее агрессию и искоренить желание воевать», — отметил Владислав Власюк, советник руководителя Офиса президента.
«У глобального юга есть особенность. С одной стороны, они нам помогают, с другой — не всегда напрямую связаны с экономикой россии. Сейчас много западной микроэлектроники попадает в рф через отдельные страны третьего мира. Для кого-то такое сотрудничество остается в формате „бизнес есть бизнес“. Мы с этим работаем», — подчеркнул он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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