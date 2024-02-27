Введение санкций против «Росатома»: 2024 год станет переломным — Finance.ua

Введение санкций против «Росатома»: 2024 год станет переломным Сегодня 08:33 — Энергетика

Введение санкций против «Росатома»: 2024 год станет переломным

Украина активно работает с международными партнерами, чтобы устранить препятствия для введения санкций против российской ядерной отрасли.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».

По словам главы Минэнерго, вопрос введения санкций — на повестке дня, в то же время для принятия решения существуют объективные препятствия.

«Санкции против российского газа и угля были введены достаточно быстро, потому что можно быстро найти этот товар на другом рынке. В атомной энергетике все гораздо сложнее. Были ключевые препятствия для введения санкций в этой области — российское ядерное топливо и позиции россии на рынке урана», — отметил министр.

Герман Галущенко объяснил, что ранее существовали типы ядерного топлива, монополию на изготовление которого имела исключительно россия. Соответственно, это сдерживало санкции.

«Этой проблемы уже нет. Совместно с американскими партнерами мы произвели топливо, альтернативное российскому. И сегодня уже большинство стран подписали контракты на его закупку. То есть, эти государства уже уходят от россии», — отметил министр.

Ситуация же на урановом рынке выглядит несколько сложнее. Герман Галущенко пояснил, что для устранения россии с этого рынка страны должны нарастить добычу урана и сделать значительные инвестиции в отрасль.

«В этом году многие страны пошли вперед в этом направлении. США выделили на урановую отрасль 2,2 млрд долларов в год. Мы тоже подписали соответствующие контракты с Великобританией и Канадой. Да, вопрос санкций требует немного больше времени, чем нам хотелось. Но я думаю, что 2024 год будет переломным», — сказал министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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