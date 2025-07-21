Предельные цены на электроэнергию в вечерний пик: как планируют изменить — Finance.ua

Предельные цены на электроэнергию в вечерний пик: как планируют изменить Сегодня 17:28 — Энергетика

Предельные цены на электроэнергию в вечерний пик: как планируют изменить

Регулятор готовится к пересмотру верхних предельных ценовых ограничений на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. По результатам открытого обсуждения Департамент энергорынка сформировал свое предложение.

Об этом сообщает ExPro.

Ожидается, что в скором времени будет принято решение на заседании НКРЭКУ.

Предлагается пересмотреть и установить предельные цены на РСВ, ВСР и БР на следующем уровне:

на РСВ и ВСР: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 7 23:00 — 15 000,00 грн/МВт час; минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВт час;

на БР: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 -6 600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт час; с 17:00 до 23:00 — 16 000,00 грн/МВт час; минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

Фактически предлагается повысить верхние предельные ценовые ограничения только на 17−23 часа — именно в этот период в украинской энергосистеме есть наибольшая потребность в импорте электроэнергии.

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