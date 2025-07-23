Украинский рынок электроэнергии интегрируют в рынок ЕС — ВР приняла закон Сегодня 09:31 — Энергетика

Украинский рынок электроэнергии интегрируют в рынок ЕС — ВР приняла закон

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, открывающий путь к полноценной интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский. За соответствующий документ проголосовали 244 народных депутата.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Речь идет о проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики» (регистр. № 12087-д).

Что предполагает документ

Законопроект был разработан на основе девяти актов энергетического законодательства ЕС. Его главная цель — создать законодательную основу для полной интеграции рынка электрической энергии Украины к внутреннему рынку Европейского Союза на принципе взаимности.

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По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, документ является «фундаментальным звеном евроинтеграции в энергетике», которое должно обеспечить прозрачный, конкурентный и надежный рынок, гармонизированный с европейскими нормами.

Основные положения законопроекта

1. Введение европейских правил на украинском рынке электроэнергии — для прозрачной и конкурентной торговли.

2. Интеграция краткосрочных (спотовых) рынков Украины и ЕС — так называемый market coupling. Это позволит:

эффективнее использовать межгосударственные энергетические пересечения,

повысить ликвидность рынка,

упростить торговлю электроэнергией с ЕС.

3. Интеграция балансирующих рынков и присоединение к европейским платформам балансировки — для гибкости энергосистемы и доступа к резервам ЕС.

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4. Совместные подходы к кризисному реагированию в области безопасности электроснабжения.

5. Усиление прав потребителей, в частности:

повышение прозрачности условий поставки,

внедрение механизмов сравнения тарифов,

создание возможностей для участия потребителей в дополнительных сегментах рынка (например, рынке вспомогательных услуг).

✅ Расширение сотрудничества между украинским энергетическим регулятором и европейскими органами, что позволит развивать рынок по европейским стандартам.

Что дальше

Принятие закона в целом позволит Украине синхронизировать свой рынок электроэнергии с европейским уже в начале 2027 года.

Этот законопроект был одним из ключевых во время скрининга украинского законодательства на соответствие нормам ЕС в сфере энергетики.

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