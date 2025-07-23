Украинский рынок электроэнергии интегрируют в рынок ЕС — ВР приняла закон
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, открывающий путь к полноценной интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский. За соответствующий документ проголосовали 244 народных депутата.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Речь идет о проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики» (регистр. № 12087-д).
Что предполагает документ
Законопроект был разработан на основе девяти актов энергетического законодательства ЕС. Его главная цель — создать законодательную основу для полной интеграции рынка электрической энергии Украины к внутреннему рынку Европейского Союза на принципе взаимности.
По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, документ является «фундаментальным звеном евроинтеграции в энергетике», которое должно обеспечить прозрачный, конкурентный и надежный рынок, гармонизированный с европейскими нормами.
Основные положения законопроекта
1. Введение европейских правил на украинском рынке электроэнергии — для прозрачной и конкурентной торговли.
2. Интеграция краткосрочных (спотовых) рынков Украины и ЕС — так называемый market coupling. Это позволит:
- эффективнее использовать межгосударственные энергетические пересечения,
- повысить ликвидность рынка,
- упростить торговлю электроэнергией с ЕС.
3. Интеграция балансирующих рынков и присоединение к европейским платформам балансировки — для гибкости энергосистемы и доступа к резервам ЕС.
4. Совместные подходы к кризисному реагированию в области безопасности электроснабжения.
5. Усиление прав потребителей, в частности:
- повышение прозрачности условий поставки,
- внедрение механизмов сравнения тарифов,
- создание возможностей для участия потребителей в дополнительных сегментах рынка (например, рынке вспомогательных услуг).
✅ Расширение сотрудничества между украинским энергетическим регулятором и европейскими органами, что позволит развивать рынок по европейским стандартам.
Что дальше
Принятие закона в целом позволит Украине синхронизировать свой рынок электроэнергии с европейским уже в начале 2027 года.
Этот законопроект был одним из ключевых во время скрининга украинского законодательства на соответствие нормам ЕС в сфере энергетики.
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