Украина строит более 700 МВт ветроэнергетических мощностей — Finance.ua
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Украина строит более 700 МВт ветроэнергетических мощностей

Энергетика
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Украина строит более 700 МВт ветровых мощностей и более 200 МВт систем накопления энергии (СНЕ, BESS).
Такие данные озвучил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, пишет Интерфакс-Украина.
«У нас есть проекты, которые реализуются прямо сейчас — более 700 МВт новых ветровых мощностей уже строятся. Наряду с этим, строится более 200 МВт BESS, которые являются ключом к созданию современной, гибкой сети», — сказал Конеченков во время панельной дискуссии по инвестированию в энергетическую устойчивость и восстановление Украины в рамках U5 в Риме.
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Он отметил, что между 2022 годом и первым кварталом 2025 года Украина ввела в эксплуатацию 258 МВт новых мощностей ВЭС, 50% из которых были профинансированы международными инвесторами.
«Это свидетельствует о крепком фундаменте доверия и партнерства, который мы имели до войны, фундаменте, который мы сейчас восстанавливаем», — заключил глава УВЕА, подчеркнув, что «украинский рынок ветроэнергетики не просто выживает, он активный, растет и открыт для бизнеса».
При этом он обратил внимание, что географически фокус нового развития естественно сместился в западные регионы Украины, которые являются более безопасными.
По его данным, всего у Украины 1,9 ГВт установленной мощности ВЭС, 69% которой находится на временно оккупированной территории.
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Глава УВЭА подчеркнул, что рост рынка обусловлен также рядом стратегических планов развития ВГЭ, в частности, Национальным планом действий по возобновляемой энергетике, который установил четкую цель достичь 6,2 ГВт ВЭС до 2030 года.
Кроме того, Стратегия развития распределенной генерации определяет ветровую энергетику как ключевой инструмент для создания децентрализованной, устойчивой сети, которую труднее атаковать.
Ранее Конеченков сообщил, что в текущем году в Украине может быть введено в эксплуатацию от 300 до 500 МВт ветроэнергетической мощности, в зависимости от скорости подключения к сети, отмечает Interfax-Украина.
По материалам:
Економічна Правда
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