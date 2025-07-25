18 газопоршневых электростанций передано АО «Укрзализныця» через Фонд поддержки энергетики Украины — Finance.ua

18 газопоршневых электростанций передано АО «Укрзализныця» через Фонд поддержки энергетики Украины 25.07.2025, 12:31 — Энергетика

18 газопоршневых электростанций передано АО «Укрзализныця» через Фонд поддержки энергетики Украины

18 газопоршневых электростанций контейнерного типа были закуплены и переданы АО «Укрзализныця» в рамках Фонда поддержки энергетики Украины на общую сумму 21,6 миллиона евро.

Об этом сообщает Минэнерго.

Закупка и поставка этих установок стали возможны благодаря вкладу Великобритании через Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) в Фонд.

Проект реализован при координации Секретариата Энергетического Сообщества. Значение бесперебойного энергоснабжения в условиях военного времени, особенно для национальной транспортной инфраструктуры, сложно переоценить.

Газопоршневые электростанции контейнерного типа являются практичным, гибким и эффективным решением для преодоления вызовов, обусловленных постоянными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины.

Эти установки обеспечат АО «Укрзализныця» 41,4 МВт генерирующих мощностей, что существенно усилит устойчивость и надежность энергоснабжения для стабильной работы критической инфраструктуры.

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