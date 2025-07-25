18 газопоршневых электростанций передано АО «Укрзализныця» через Фонд поддержки энергетики Украины — Finance.ua

18 газопоршневых электростанций передано АО «Укрзализныця» через Фонд поддержки энергетики Украины
18 газопоршневых электростанций контейнерного типа были закуплены и переданы АО «Укрзализныця» в рамках Фонда поддержки энергетики Украины на общую сумму 21,6 миллиона евро.
Об этом сообщает Минэнерго.
Закупка и поставка этих установок стали возможны благодаря вкладу Великобритании через Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) в Фонд.
Проект реализован при координации Секретариата Энергетического Сообщества. Значение бесперебойного энергоснабжения в условиях военного времени, особенно для национальной транспортной инфраструктуры, сложно переоценить.
Газопоршневые электростанции контейнерного типа являются практичным, гибким и эффективным решением для преодоления вызовов, обусловленных постоянными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины.
Эти установки обеспечат АО «Укрзализныця» 41,4 МВт генерирующих мощностей, что существенно усилит устойчивость и надежность энергоснабжения для стабильной работы критической инфраструктуры.
Поделиться новостью