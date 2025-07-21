Открыто самое большое в Польше месторождение традиционной нефти — Finance.ua
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Открыто самое большое в Польше месторождение традиционной нефти

Энергетика
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Открыто крупнейшее в Польше месторождение традиционной нефти — Волин-Восток в Балтийском море. Его запасы могут достигать 22 миллионов тонн нефти и 5 миллиардов кубических метров газа.
Об этом сообщает Business Insider.
Об открытии объявила компания Central European Petroleum (CEP). Месторождения нефти и природного газа были обнаружены в Балтийском море, примерно в шести километрах от Свиноуйсця.
В пресс-релизе компания сообщила, что открытие было сделано на скважине Wolin East 1. По оценкам, месторождение содержит 5 миллиардов кубических метров газа и 22 миллиона тонн нефти. Эти данные касаются только одной скважины; ожидается, что общие запасы концессии Wolin будут достигать 27 миллиардов кубических метров газа и 33 миллиона тонн нефти.
Компания заявила, что месторождение является «самым большим открытием традиционной нефти в истории Польши и одним из самых больших в Европе».
Это открытие повлияет на энергетическую безопасность Польши. «Это исторический момент как для Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора. Мы рассматриваем это открытие как основу долгосрочного и ответственного развития морских ресурсов Польши. Волин-Восток — это больше, чем просто перспективное месторождение, это возможность совместно раскрыть весь геологический и энергетический потенциал Балтийского моря», — сказал Рольф Г. Скаар, генеральный директор CEP.
По его мнению, будущее развитие этого объекта могло бы существенно способствовать укреплению энергетической безопасности Польши и уменьшению ее зависимости от внешних поставщиков углеводородов при условии выполнения всех необходимых формальных требований, разрешающих его эксплуатацию.
Скважина WE1 достигает глубины 2715 метров и была пробурена с самоподъемной платформы на глубине 9,5 метров. Испытания подтвердили наличие 62-метрового столба углеводородов и очень хорошие коллекторские свойства в слое главного доломита.

Справка Finance.ua:

  • Central European Petroleum Ltd. — канадская разведывательная и производственная компания, базирующаяся в Калгари, большинством акций которой владеют норвежцы. Ее дочерняя компания, CEP Central European Petroleum, является владельцем и оператором концессии Волин на северо-западе Польши.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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