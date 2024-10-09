Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в рф — Finance.ua
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Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в рф

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Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в рф
Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в рф
Президент Владимир Зеленский 8 октября ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в россии.
Об этом он сообщил во время вечернего обращения.
«Мы продолжаем нашу санкционную работу — применено два новых пакета санкций. Относительно тех, кто предал Украину, также в отношении военного производства в россии — тех юридических и физических лиц, которые работают на террор», — сказал Зеленский.
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Президент подчеркнул, что украинские санкции и давление на врага «мы будем и дальше делать синхронным со всеми в мире, кто так же как и украинцы, хочет настоящего мира».
В частности, указом № 698 были введены санкции против 90 физических и 4 юридических лиц.
А указом № 697 введены санкции против 57 предприятий, помогающих военному производству россии. Среди них есть и китайская компания.
Напомним, ранее Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. Отныне в санкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.
По материалам:
РБК-Україна
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