Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в рф — Finance.ua

Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в рф Сегодня 12:30

Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в рф

Президент Владимир Зеленский 8 октября ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в россии.

Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

«Мы продолжаем нашу санкционную работу — применено два новых пакета санкций. Относительно тех, кто предал Украину, также в отношении военного производства в россии — тех юридических и физических лиц, которые работают на террор», — сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что украинские санкции и давление на врага «мы будем и дальше делать синхронным со всеми в мире, кто так же как и украинцы, хочет настоящего мира».

В частности, указом № 698 были введены санкции против 90 физических и 4 юридических лиц.

А указом № 697 введены санкции против 57 предприятий, помогающих военному производству россии. Среди них есть и китайская компания.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. Отныне в санкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.

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