Дорогие автомобили попадают в россию вопреки европейским санкциям — исследование Sky News Сегодня 18:00 — Мир

Дорогие автомобили попадают в россию вопреки европейским санкциям — исследование Sky News, Фото: Sky News

Роскошные автомобили попадают в россию, несмотря на западные санкции — через кавказские страны.

Журналисты Sky News выяснили , как работает эта схема.

После вторжения россии в Украину в феврале 2022 года западные страны ввели санкции — из-за этого потоки некоторых товаров в россию упали до нуля. Это касалось товаров двойного назначения, которые могут усилить военную способность рф, а также предметов роскоши.

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Однако впоследствии экспорт этих товаров резко возрос для многих соседей россии. Эксперты по вопросам санкций заявляли, что подозревают, что кавказские страны почти наверняка используются как своеобразный канал для переправки санкционных товаров в россию, следы обрывались, когда эти автомобили въезжали на Кавказ.

Так что британские журналисты поехали в Грузию и провели два дня вблизи границы с рф — возле контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс». Они наблюдали, как туда привозили автомобили и другие грузы, а затем отправляли их в россию.

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Одна группа мужчин, с которыми общались журналисты, отвечает за доставку автомобилей в границу — иногда из автосалонов в столице, Тбилиси, иногда из черноморских портов Поти или Батуми. В большинстве своем они заранее не знают, откуда происходят автомобили — непосредственно из европейских стран или других кавказских государств, например из Азербайджана.

Когда автомобили привозят к границе с россией, их на несколько дней оставляют на автостоянках для оформления документов. Это сложный процесс, так как после европейских санкций Грузия тоже ввела запреты на ввоз автомобилей в россию. Однако есть немало лазеек, позволяющих перевезти автомобиль за границу.

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Один из способов — зарегистрировать и растаможить авто в Армении, прежде чем ехать на север в российский пункт пропуска «Ларс». Иногда тем, кто везет автомобили в россию, советуют говорить, что они везут их через россию в Кыргызстан.

В конце концов, на эти автомобили ставят транзитные номера, после чего их можно перегонять через границу. А поскольку грузины могут ездить в россию без виз и наоборот, перевезти машину через границу — это просто перегнать ее туда, оставить на другой стороне, где ее заберут другие люди, и вернуться в Грузию автостопом.

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Ключевая особенность схемы, отмечает Sky News, — ни одного участника сделки нельзя обвинить в каком-то преступлении. Хотя если собрать все факты воедино, это, безусловно, нарушение европейских санкций. Кроме того, благодаря лазейкам перевезенные автомобили не появляются в таможенных данных — с точки зрения статистики они просто прибывают в Азербайджан или Грузию, а затем исчезают.

Это лишь один из многочисленных маршрутов, по которым санкционные товары попадают в россию. Но это объясняет, как в россию попадают товары двойного назначения и предметы роскоши.

Журналисты отмечают, что из-за этого европейские санкции не работают — российская экономика остается сильной, в москве нет дефицита товаров, а кавказские страны, в том числе Грузия и Азербайджан, получают прибыль за помощь в обходе санкций.

theБабель По материалам:

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