PayPal вводит комиссию для россиян за неактивные счета — Finance.ua

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PayPal вводит комиссию для россиян за неактивные счета

Технологии&Авто
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PayPal вводит комиссию для россиян за неактивные счета
PayPal вводит комиссию для россиян за неактивные счета
Американская платежная система PayPal с 7 октября введет комиссию по обслуживанию неактивных счетов клиентов из россии в размере 3500 рублей.
Об этом сообщила пресс-служба PayPal.
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«Мы вводим плату за обслуживание вашего счета в случае, если вы продолжаете поддерживать баланс на своем счете PayPal в любой валюте. Плата применяется к личным и корпоративным счетам. Плата взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активными за последние 12 месяцев», — говорится в сообщении.
Если на счету меньше 3500 рублей, будет списана вся оставшаяся на нем сумма.
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Неактивный счет означает, что клиент не входил в свой аккаунт и не использовал его для вывода средств.
По материалам:
Корреспондент.net
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