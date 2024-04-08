PayPal открыла для клиентов из США доступ к международным переводам в PYSUD — Finance.ua
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PayPal открыла для клиентов из США доступ к международным переводам в PYSUD

Криптовалюта
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PayPal открыла для клиентов из США доступ к международным переводам в PYSUD
PayPal открыла для клиентов из США доступ к международным переводам в PYSUD
Компания PayPal объявила о запуске новой услуги для пользователей из США. Клиенты получили возможность использовать стейблкоин PYUSD для проведения международных переводов.
Согласно пресс-релизу компании, американские пользователи могут проводить операции с активом через сервис Xoom. Он позволяет конвертировать доллары США в PYUSD и осуществлять с помощью стейблкоина трансграничные денежные переводы.
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Сервис позволяет отправлять средства в примерно 160 стран без комиссии за транзакцию, отмечают в PayPal. Таким образом компания пытается расширить сферу применения PYUSD.
По мнению представителей компании, юзеры находятся в поиске экономических вариантов для интернациональных платежей. В PayPal отмечают, что, согласно отчету Всемирного банка, средняя стоимость трансграничного перевода в III квартале 2023 составила 6% от суммы в $200.
По этой причине в компании считают, что отправка средств без комиссии с помощью новой услуги обретет большую популярность среди американских пользователей. Представители PayPal также отметили высокую степень безопасности и быстроту обработки таких переводов.
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«Когда мы решили вывести PYUSD на рынок, у нас было две цели, которых мы хотели достичь. Создать нечто, имеющее стабильную ценность, чтобы максимизировать доверие пользователей и обеспечить его полезность для коммерции и платежей», — сказал старший вице-президент PayPal Хосе Фернандес да Понте.
Компания продолжает работу над внедрением стейблкоина в разные сферы и экосистемы. В январе 2024 года стало известно, что PYUSD вошел в третий по величине пул ликвидности FRAXPYUSD на децентрализованной бирже Curve.

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По материалам:
incrypted
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