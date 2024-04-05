WhiteBIT продолжает пополнять копилку: 10 новых проектов на бирже в марте — Finance.ua

WhiteBIT продолжает пополнять копилку: 10 новых проектов на бирже в марте
Март 2024 года оказался достаточно плодотворным для одной из крупнейших криптобирж Европы WhiteBIT. Более подробно об 11 новых активах, в чем их особенность и какие пары уже доступны.
Axelar (AXL)
- На бирже с: 1 марта
- Пара: AXL/USDT
Основная информация:
Axelar — это Web3-платформа, которая обеспечивает сочетание различных сетей в удобном взаимодействии для пользователей. AXL является нативным токеном платформы, поддерживающим проект и помогающим создавать безопасную межцепную связь.
Владельцы AXL поддерживают децентрализованную безопасность и управление, получают вознаграждения и комиссии. Axelar основан на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake с возможностями программирования на основе токена AXL.
CyberConnect (CYBER)
- На бирже с: 6 марта
- Пары: CYBER/USDT, CYBER-PERP
Основная информация:
CyberConnect — это протокол социального Web3-блокчейна, созданный для разработки децентрализованных социальных приложений (dapp) и предоставляющий пользователям контроль над своей цифровой идентификацией, соединениями, контентом и взаимодействием.
Hooked Protocol (HOOK)
- На бирже с: 7 марта
- Пара: HOOK/USDT
Основная информация:
Hooked Protocol создает базовый уровень для массового внедрения Web3, предоставляя индивидуальные продукты Learn&Earn и инфраструктуру для пользователей и компаний, чтобы войти в Web3-мир.
Благодаря продукту Wild Cash, который предлагает Quiz-to-Earn и другие геймифицированные обучающие программы, привлекая более 2 млн участников к сообществу, Hooked стремится сформировать экосистему, принадлежащих сообществу, облегчая и оптимизируя потоки адаптации для всех Web3-энтузиастов.
Maverick Protocol (MAV)
- На бирже с: 8 марта
- Пара: MAV/USDT
Основная информация:
Maverick Protocol — это поставщик DeFi-инфраструктуры, сосредоточенный на повышении эффективности отрасли на базе Maverick AMM. Maverick устраняет неэффективность DeFi, помогая пользователям использовать ликвидность там, где она работает лучше всего, и строится в 3 этапа:
- Эффективность капитала: запущен первый Dynamic Distribution AMM;
- Эффективность поощрения ликвидности: запущен инструмент формирования ликвидности — улучшенная позиция;
- Escrow для голосования: ve-Model и дизайн метапротокола.
Maverick AMM помогает пользователям максимизировать эффективность капитала путем автоматизации концентрации ликвидности при движении цены.
Uwon (UWON)
- На бирже с: 8 марта
- Пара: UWON/USDT
Основная информация:
Uwon — это мем-койн, посвященный запуску игры Case Boom — проекту Near Protocol на Telegram Wallet. В конце игры произошел забавный баг, когда на пустом экране осталась только надпись «YOU WON».
Десятки тысяч людей увидели этот экран и Near Protocol решили запустить посвященный ему мем-койн.
Dogwifhat (WIF)
- На бирже с: 11 марта
- Пары: WIF/USDT, WIF/BTC, WIF/TRY, WIF-PERP
Основная информация:
Dogwifhat — это токен в сети Solana, основанный на интернет-меме собаки шиба-ину в розовой вязаной шапке.
Основатели проекта остаются анонимными, но говорят, что самая популярная мемная монета Dogecoin (DOGE) стала их вдохновением. Dogwifhat — криптовалюта, управляемая сообществом владельцев токенов WIF.
Metis (METIS)
- На бирже с: 11 марта
- Пары: METIS/USDT, METIS/BTC, METIS/TRY
Основная информация:
Metis — решение для масштабирования Ethereum Layer-2, направленное на решение трилемы цепи: блокчейны не могут быть децентрализованными, безопасными и масштабируемыми одновременно. Он также стремится решить самые большие проблемы Ethereum: скорость, стоимость и масштабируемость.
Aevo (AEVO)
- На бирже с: 14 марта
- Пары: AEVO/USDT, AEVO-PERP
Основная информация:
Aevo — высокопроизводительная децентрализованная биржа на основе книги ордеров, которая имеет все функции, необходимые для профессионального трейдера опционов. Это включает в себя надежную систему начисления маржи (с портфельной маржой), а также сотни инструментов для торговли.
Aevo стремится стать местом № 1 для торговли опционами в сети. Три основных преимущества, которые Aevo предоставляет пользователям:
- Более 100 инструментов со многими страйками и сроками действия;
- Большая ликвидность благодаря партнерству с лучшими представителями торговли опционами в мире;
- Мгновенная адаптация, депозит USDC из любой сети EVM.
Ether.fi (ETHFI)
- На бирже с: 18 марта
- Пары: ETHFI/USDT, ETHFI/BTC, ETHFI/TRY, ETHFI-PERP
Основная информация:
Ether. fi — это некастодиальный децентрализованный стейкинговый протокол, где заинтересованные стороны сохраняют полный контроль над своими активами, одновременно используя возможности децентрализации без дополнительного разрешения. Протокол проекта обеспечивает безопасную и бесперебойную услугу делегированного стейкинга, в то же время предлагая более высокую отдачу и меньшие затраты благодаря инновационным источникам дохода и оптимизации операционной эффективности.
JTC Network (JTC)
- На бирже с: 5 марта
- Пара: JTC/USDT
Основная информация:
Целью Jurat является революция в правоприменении в рамках технологии блокчейн, решая проблему соблюдения законных прав в децентрализованных структурах.
Сохраняя основные ценности блокчейна — децентрализацию, безопасность и анонимность, Jurat создает эффективное правоприменение, одновременно интегрируя судебные механизмы. ***
WhiteBIT продолжает создавать разнообразную криптовалютную среду для новичков и опытных трейдеров. По словам представителей биржи, это лишь часть обновлений, запланированных на весну 2024 года, поэтому пользователи могут ожидать еще больше новых проектов на платформе и интересных активностей, которые помогают познакомиться с ними в игровой форме и выиграть приятные призы.
Справка Finance.ua:
- WhiteBIT — одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году;
- на бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют.
Поделиться новостью