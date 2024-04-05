WhiteBIT продолжает пополнять копилку: 10 новых проектов на бирже в марте — Finance.ua

WhiteBIT продолжает пополнять копилку: 10 новых проектов на бирже в марте Сегодня 12:30 — Криптовалюта

WhiteBIT продолжает пополнять копилку: 10 новых проектов на бирже в марте

Март 2024 года оказался достаточно плодотворным для одной из крупнейших криптобирж Европы WhiteBIT. Более подробно об 11 новых активах, в чем их особенность и какие пары уже доступны.

На бирже с: 1 марта

Пара: AXL/USDT

Основная информация:

Axelar — это Web3-платформа, которая обеспечивает сочетание различных сетей в удобном взаимодействии для пользователей. AXL является нативным токеном платформы, поддерживающим проект и помогающим создавать безопасную межцепную связь.

Владельцы AXL поддерживают децентрализованную безопасность и управление, получают вознаграждения и комиссии. Axelar основан на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake с возможностями программирования на основе токена AXL.

На бирже с: 6 марта

Пары: CYBER/USDT, CYBER-PERP

Основная информация:

CyberConnect — это протокол социального Web3-блокчейна, созданный для разработки децентрализованных социальных приложений (dapp) и предоставляющий пользователям контроль над своей цифровой идентификацией, соединениями, контентом и взаимодействием.

На бирже с: 7 марта

Пара: HOOK/USDT

Основная информация:

Hooked Protocol создает базовый уровень для массового внедрения Web3, предоставляя индивидуальные продукты Learn&Earn и инфраструктуру для пользователей и компаний, чтобы войти в Web3-мир.

Благодаря продукту Wild Cash, который предлагает Quiz-to-Earn и другие геймифицированные обучающие программы, привлекая более 2 млн участников к сообществу, Hooked стремится сформировать экосистему, принадлежащих сообществу, облегчая и оптимизируя потоки адаптации для всех Web3-энтузиастов.

Maverick Protocol (MAV)

На бирже с: 8 марта

Пара: MAV/USDT

Основная информация:

Maverick Protocol — это поставщик DeFi-инфраструктуры, сосредоточенный на повышении эффективности отрасли на базе Maverick AMM. Maverick устраняет неэффективность DeFi, помогая пользователям использовать ликвидность там, где она работает лучше всего, и строится в 3 этапа:

Эффективность капитала: запущен первый Dynamic Distribution AMM;

Эффективность поощрения ликвидности: запущен инструмент формирования ликвидности — улучшенная позиция;

Escrow для голосования: ve-Model и дизайн метапротокола.

Maverick AMM помогает пользователям максимизировать эффективность капитала путем автоматизации концентрации ликвидности при движении цены.

Uwon (UWON)

На бирже с: 8 марта

Пара: UWON/USDT

Основная информация:

Uwon — это мем-койн, посвященный запуску игры Case Boom — проекту Near Protocol на Telegram Wallet. В конце игры произошел забавный баг, когда на пустом экране осталась только надпись «YOU WON».

Десятки тысяч людей увидели этот экран и Near Protocol решили запустить посвященный ему мем-койн.

На бирже с: 11 марта

Пары: WIF/USDT, WIF/BTC, WIF/TRY, WIF-PERP

Основная информация:

Dogwifhat — это токен в сети Solana, основанный на интернет-меме собаки шиба-ину в розовой вязаной шапке.

Основатели проекта остаются анонимными, но говорят, что самая популярная мемная монета Dogecoin (DOGE) стала их вдохновением. Dogwifhat — криптовалюта , управляемая сообществом владельцев токенов WIF.

На бирже с: 11 марта

Пары: METIS/USDT, METIS/BTC, METIS/TRY

Основная информация:

Metis — решение для масштабирования Ethereum Layer-2, направленное на решение трилемы цепи: блокчейны не могут быть децентрализованными, безопасными и масштабируемыми одновременно. Он также стремится решить самые большие проблемы Ethereum: скорость, стоимость и масштабируемость.

На бирже с: 14 марта

Пары: AEVO/USDT, AEVO-PERP

Основная информация:

Aevo — высокопроизводительная децентрализованная биржа на основе книги ордеров, которая имеет все функции, необходимые для профессионального трейдера опционов. Это включает в себя надежную систему начисления маржи (с портфельной маржой), а также сотни инструментов для торговли.

Aevo стремится стать местом № 1 для торговли опционами в сети. Три основных преимущества, которые Aevo предоставляет пользователям:

Более 100 инструментов со многими страйками и сроками действия;

Большая ликвидность благодаря партнерству с лучшими представителями торговли опционами в мире;

Мгновенная адаптация, депозит USDC из любой сети EVM.

На бирже с: 18 марта

Пары: ETHFI/USDT, ETHFI/BTC, ETHFI/TRY, ETHFI-PERP

Основная информация:

Ether. fi — это некастодиальный децентрализованный стейкинговый протокол, где заинтересованные стороны сохраняют полный контроль над своими активами, одновременно используя возможности децентрализации без дополнительного разрешения. Протокол проекта обеспечивает безопасную и бесперебойную услугу делегированного стейкинга, в то же время предлагая более высокую отдачу и меньшие затраты благодаря инновационным источникам дохода и оптимизации операционной эффективности.

JTC Network (JTC)

На бирже с: 5 марта

Пара: JTC/USDT

Основная информация:

Целью Jurat является революция в правоприменении в рамках технологии блокчейн, решая проблему соблюдения законных прав в децентрализованных структурах.

Сохраняя основные ценности блокчейна — децентрализацию, безопасность и анонимность, Jurat создает эффективное правоприменение, одновременно интегрируя судебные механизмы. ***

WhiteBIT продолжает создавать разнообразную криптовалютную среду для новичков и опытных трейдеров. По словам представителей биржи, это лишь часть обновлений, запланированных на весну 2024 года, поэтому пользователи могут ожидать еще больше новых проектов на платформе и интересных активностей, которые помогают познакомиться с ними в игровой форме и выиграть приятные призы.

Справка Finance.ua:

WhiteBIT — одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году;

на бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют.

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