Украинцы за 2023 год заработали на криптовалюте $850 млн — исследование Сегодня 16:03 — Криптовалюта

Украинцы за 2023 год заработали на криптовалюте $850 млн — исследование

По данным аналитической компании Chainalysis, в прошлом году украинские инвесторы получили $850 миллионов прибыли от инвестиций в криптоактивы.

Результатами исследования поделился заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

В целом же, по оценкам Chainalysis, в 2023 году все криптоинвесторы в мире получили прибыль в $37,6 миллиардов.

Эта сумма намного меньше, чем $159,7 миллиарда прибыли, полученной во время «бычьего» рынка в 2021 году. Однако даже она является значительным восстановлением по сравнению с 2022 годом, когда потери составили 127,1 миллиарда долларов.

«Криптосектор обладает большим инвестиционным потенциалом и его легализация в Украине будет способствовать подъему нашей экономики и притоку капитала, крайне необходимого в условиях войны», — написал Борняков.

По его словам, Украина заняла 12 место в глобальном рейтинге стран по объему доходов, полученных от инвестиций в крипту, обогнав Бразилию, Японию и Канаду.

Мы активно работаем, чтобы создать благоприятный регуляторный ландшафт для компаний и инвесторов на этом рынке.

В прошлом году мы вместе с представителями бизнеса зарегистрировали в Парламенте альтернативный законопроект о виртуальных активах № 10 225−1. Его цель — ввести ставки налогов, учитывающие интересы государства и приемлемые для заинтересованных компаний работать в нашем правовом поле. Из-за войны наша экономика переживает сложные времена, а затраты на нужды фронта постоянно растут. Так что нужно как можно скорее легализовать новый сектор экономики", — отметил представитель Минцифры.

Справка Finance.ua:

по исследованиям компании Chainalysis Украина занимает пятое место в мире по использованию криптовалют. По уровню криптопрогресса Украина опережает такие технически передовые страны, как Великобритания, Япония, Бразилия и Филиппины;

а исследование CoinGecko показало, что Украина вошла в ТОП-10 стран Европы по уровню заинтересованности в криптовалютах, заняв девятое место.

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