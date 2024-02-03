PayPal увольняет 2 500 своих сотрудников в мире — Finance.ua

PayPal увольняет 2 500 своих сотрудников в мире Сегодня 01:28 — Фондовый рынок

PayPal увольняет 2 500 своих сотрудников в мире

Компания PayPal заявила, что сократит 9% своей глобальной рабочей силы или около 2 500 рабочих мест.

Об этом сообщает CNBC

По словам гендиректора Алекса Крисса, эти сокращения окажут влияние как на уже существующие должности, так и на вакансии, которые PayPal планировала заполнить.

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Он добавил, что этот процесс будут проходить в течение года, а сотрудники, которые покинут компанию, будут уведомлены до конца недели.

«Во всей нашей организации нам нужно уделить больше внимания эффективности, развернуть процесс автоматизации и консолидировать наши технологии, чтобы уменьшить сложность и дублирование функций», — написал он в меморандуме сотрудникам компании.

На прошлой неделе PayPal объявила о внедрении функций искусственного интеллекта, включающих более быструю процедуру оформления заказа, рекомендации продавцов для клиентов и обновление приложения для потребителей.

Крисс назвал это началом «следующей главы» для PayPal.

Укрінформ По материалам:

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