PayPal увольняет 2 500 своих сотрудников в мире — Finance.ua

PayPal увольняет 2 500 своих сотрудников в мире
Компания PayPal заявила, что сократит 9% своей глобальной рабочей силы или около 2 500 рабочих мест.
Об этом сообщает CNBC.
По словам гендиректора Алекса Крисса, эти сокращения окажут влияние как на уже существующие должности, так и на вакансии, которые PayPal планировала заполнить.
Он добавил, что этот процесс будут проходить в течение года, а сотрудники, которые покинут компанию, будут уведомлены до конца недели.
«Во всей нашей организации нам нужно уделить больше внимания эффективности, развернуть процесс автоматизации и консолидировать наши технологии, чтобы уменьшить сложность и дублирование функций», — написал он в меморандуме сотрудникам компании.
На прошлой неделе PayPal объявила о внедрении функций искусственного интеллекта, включающих более быструю процедуру оформления заказа, рекомендации продавцов для клиентов и обновление приложения для потребителей.
Крисс назвал это началом «следующей главы» для PayPal.
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