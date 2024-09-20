россия потеряла одного из крупнейших покупателей угля в Азии — СМИ — Finance.ua
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россия потеряла одного из крупнейших покупателей угля в Азии — СМИ

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Один из крупнейших тайваньских импортеров угля — компания Taiwan Cement Corporation (TCC) — объявил о полном прекращении сотрудничества с россией.
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Moscow Times.
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Компания TCC, покупавшая топливо у россии для своей электростанции Хопинг, с сентября решила отказаться от новых контрактов. Последняя партия российского угля прибудет в Тайвань в октябре.
Ранее Тайвань, не присоединившийся к западным санкциям против россии, вошел в пятерку крупнейших импортеров российского угля. За год с весны 2023 он закупил более 10 млн тонн. Таким образом, россия обеспечила почти пятую часть всего угольного импорта Тайваня.
По оценкам Centre for Research on Energy and Clean Air, с начала войны рф против Украины Тайвань потратил $3,5 млрд на закупки российского угля. На его долю пришлось около 5% всего угольного экспорта россии. Причем в этом году поставки увеличились на 30% по сравнению с 2023 годом и в 1,5 раза — с 2022-м.
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Утрата крупного тайваньского клиента обещает новые проблемы российским угольщикам, которые по итогам января-июля уже потеряли почти 12% экспорта. Главный покупатель — Китай — снизил импорт на 8%, и перспектив его роста не просматривается, жаловался недавно глава Минэнерго рф Сергей Цивилев.
По итогам первого полугодия российская угольная промышленность, включающая более 30 моногородов и 650 тысяч занятых (с учетом смежных предприятий), стала убыточной. По официальным данным, ее сальдированный финансовый результат составляет минус 7,1 млрд рублей ($77 млн).
По материалам:
Укрінформ
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