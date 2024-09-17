россия платит Китаю криптовалютой за необходимые для войны товары — Finance.ua

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россия платит Китаю криптовалютой за необходимые для войны товары

Мир
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россия платит Китаю криптовалютой за необходимые для войны товары
россия платит Китаю криптовалютой за необходимые для войны товары
Российские власти начали переводить торговлю с Китаем на криптовалюту.
Об этом сообщает пресс-служба The Moscow Times.
В первую группу импортеров, которым в экспериментальном правовом режиме разрешили рассчитываться в цифровых валютах за китайские товары, вошли производители электроники, отдельные члены Торгово-промышленной палаты россии и несколько банков
Отмечается, что, прежде всего власти отбирали компании, которые закупают в Китае товары двойного назначения, которые могут применяться не только в мирных, но и в военных целях.
Именно у таких импортеров до этого возникли самые большие трудности с платежами в банки Китая и других стран. Также у правительства отбирали компании с наибольшим оборотом.
Изменения позволяют проводить биржевые торги криптовалютой под наблюдением Центробанка. За формирование круга лиц, включенных в работу ЭПР, отвечают Центробанк и Минфин.
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Сообщается, что в настоящее время ЦБ представители среднего бизнеса не могут попасть в ЭПР.
Российское законодательство и без ЭПР не запрещает покупать криптовалюту и расплачиваться ею с иностранными контрагентами, но все же неопределенность и правовые риски для компаний присутствуют. Важным элементом ЭПР является упрощенная процедура конвертации криптовалты в фиатные деньги через банки.
Однако ожидается, что попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро обнаружены, поскольку все транзакции в блокчейне открыты для проверки. Это довольно быстро приведет эксперимент российских властей к фиаско. Поэтому ЭПР должен быть строго ориентирован на виды деятельности, не подпадающие под секторальные санкции, и на работу со странами, которые не вводили ограничений против России.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Економічна Правда
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