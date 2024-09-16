В США хотят перекрыть лазейку платформам, которые поставляют им дешевые китайские товары — FT — Finance.ua
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В США хотят перекрыть лазейку платформам, которые поставляют им дешевые китайские товары — FT

Мир
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В США хотят перекрыть лазейку платформам, которые поставляют им дешевые китайские товары — FT
В США хотят перекрыть лазейку платформам, которые поставляют им дешевые китайские товары — FT
Администрация президента США Джо Байдена решила закрыть торговую лазейку, которой пользуются платформы с такими дешевыми китайскими товарами, как Temu, Shein и AliExpress.
Об этом пишет Financial Times.
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Так, Белый дом предлагает новые правила, исключающие широкий спектр товаров из числа тез, которые претендуют на льготы, распространяемые на грузы стоимостью менее $800.
Отмечается, что количество грузов, ввозимых в страну по правилу de minimis, подскочило с примерно 140 млн в год 10 лет назад до более чем 1 млрд в год в 2024 году.
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Американские чиновники заявили, что огромное количество посылок затрудняет блокировку поставок некачественной продукции и нелегальных наркотиков.
Новые правила США направлены на то, чтобы поставляемая непосредственно потребителю продукция не могла избежать более высоких пошлин, которые, по данным Белого дома, охватывают 40% импорта из Китая, в том числе 70% текстиля.
По материалам:
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