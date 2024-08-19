Китай и США создали контактную группу для урегулирования «финансовых стрессов» — Finance.ua

Китай и США создали контактную группу для урегулирования «финансовых стрессов» Сегодня 11:45 — Мир

Китай и США создали контактную группу для урегулирования «финансовых стрессов»

Центральный банк Китая и Министерство финансов США 15−16 августа на встрече в Шанхае назначили контактных лиц для разрешения любых будущих «финансовых стрессов».

Это редкий пример того, как две крупнейшие экономики мира ищут точки соприкосновения, пишет Bloomberg

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Сотрудничество США и Китая — критически важно для стабильности глобальных финансовых рынков, стимулирования международной торговли и инвестиций.

Стороны также «обменялись списками контактов по финансовой стабильности» в ходе пятой встречи так называемой Финансовой рабочей группы, созданной после прошлогоднего визита министра финансов Джанет Йеллен в Китай.

«Народный банк Китая и Минфин США обменялись нотами об укреплении китайско-американского сотрудничества в сфере финансовой стабильности», — говорится в сообщении НБК по итогам встречи.

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Сообщается, что страны также «обменялись списками контактов по финансовой стабильности».

Эти договоренности «позволят финансовым блокам обеих сторон поддерживать своевременные и бесперебойные каналы связи и уменьшать неопределенность при возникновении финансовых стрессов и операционных рисков финансовых учреждений».

Переговоры в Шанхае стали первой встречей высокопоставленных экономических чиновников США и Китая с тех пор, как Пекин изложил свои долгосрочные приоритеты в прошлом месяце на конклаве, проводимом дважды за десятилетие.

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Встречи в Шанхае планировалось сосредоточить на таких темах как макроэкономическая и финансовая стабильность, управление Международным валютным фондом и вопросы рынков капитала, отметил представитель Минфина США перед встречей.

В конце июля, после встречи министра иностранных дел КНР Ван И и госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны обязались поддерживать контакты на всех уровнях и «продолжать претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый руководителями двух государств на встрече в Сан-Франциско в ноябре прошлого года», заявляло МИД Китая.

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