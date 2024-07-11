Китай запатентовал в 6 раз больше изобретений с ИИ, чем США — Finance.ua

Китай запатентовал в 6 раз больше изобретений с ИИ, чем США 11.07.2024, 02:26 — Технологии&Авто

Китай запатентовал в 6 раз больше изобретений с ИИ, чем США

Китай превзошел США по количеству патентов на генеративный искусственный интеллект, подав в шесть раз больше заявок за десятилетие с 2014 по 2023 год.

Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией интеллектуальной собственности, на Китай приходится около 70% патентных заявок в этой категории за последние 10 лет. За этот период было подано 54 000 заявок, из которых 38 210 принадлежат Китаю. США занимают второе место с 6276 поданными заявками. За ними следуют Южная Корея, Япония и Индия, у которых был самый высокий среднегодовой темп роста количества патентных заявок — 56%.

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После того, как в конце 2022 года OpenA презентовала ChatGPT, произошел взрывной рост количества патентов, связанных с генеративным ИИ (GenAI): более 25% таких патентов было подано только в 2023 году. Рост моделей генеративного искусственного интеллекта в Китае совпал с глобальным распространением патентов в этой области. Китайские компании вывели на рынок более 200 крупных языковых моделей. Это стало результатом «ChatGPT-ажиотажа», подвигнувшего множество местных компаний-гигантов и стартапов в сфере ИИ предлагать свой ответ на вирусный американский чат-бот.

Гонки в сфере искусственного интеллекта подтолкнули китайские компании к тому, чтобы стать одними из самых активных заявителей на патенты GenAI. Шесть из десяти ведущих компаний, подавших патентные заявки, оказались китайскими. В их число входят Tencent, занимающийся соцсетями и видеоиграми; торговая платформа Alibaba; материнская компания TikTok ByteDance; поисковый гигант и лидер в сфере ИИ Baidu, страховая компания Ping An Insurance, а также Китайская академия наук.

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Компания Tencent со штаб-квартирой в Шэньчжэне заняла первое место в мире среди заявителей на патенты в области генеративного ИИ, подав 2074 заявки. Baidu, Alibaba и ByteDance имели 1234, 571 и 418 соответственно, заняв 3, 6 и 9 места в списке. Другими главными соискателями являются американская компания International Business Machines, Alphabet (владелец Google) и Microsoft, а также южнокорейская Samsung Electronics.

Учитывая широкий спектр технологий, которые можно отнести к GenAI, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) использовала для идентификации соответствующих патентов ряд терминов. Среди них — «генеративно-соревновательные сети», «большие языковые модели», «диффузионные модели». Кроме того, для повышения точности идентификации ВОІВ применяла доработанную модель GenAI.

Технологии, описанные в патентах на GenAI, предназначены для применения в самых разных отраслях. Лидером по количеству поданных заявок стали науки о жизни, но также патенты охватывают сферы управления документами, бизнес-решений, промышленности и производства, транспорта, безопасности и телекоммуникаций.

Организация прогнозирует, что GenAI будет использоваться для ускорения разработки нового лекарства, автоматизации задач управления документами и помощи ботам обслуживания клиентов.

cikavosti По материалам:

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