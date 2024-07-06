Apple будет побуждать пользователей покупать свои новые устройства благодаря искусственному интеллекту — Finance.ua

Apple будет побуждать пользователей покупать свои новые устройства благодаря искусственному интеллекту 06.07.2024, 00:21 — Технологии&Авто

Apple будет побуждать пользователей покупать свои новые устройства благодаря искусственному интеллекту

Apple в течение многих лет вкладывала в промышленный дизайн и аппаратные технологии, чтобы стимулировать потребителей к обновлению своих устройств. Однако в последнее время темпы аппаратных инноваций заметно снизились. Даже с вводом нового титанового корпуса iPhone 15 Pro, его общий дизайн остается похож на модель iPhone 12, выпущенную четыре года назад. Будущая третья версия Apple Watch Ultra в значительной степени будет похожа на оригинал, а другие модели часов сохраняют тот же дизайн, что и со времен выпуска линейки Series 4 в 2018 году.

Об этом пишет инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

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Аналогично MacBook Pro сохраняет свой базовый форм-фактор с 2021 года, а новый дизайн не ожидается до 2025 или 2026 года. MacBook Air был обновлен в 2022 году, но дальнейшие изменения, вероятно, произойдут через несколько лет. iPad Pro недавно получил значительное изменение дизайна с ультратонким корпусом, на реализацию которого ушло шесть лет.

Такое замедление инноваций в аппаратном обеспечении усложняет для Apple задачу убедить потребителей регулярно обновлять свои устройства. Экономические факторы, такие как инфляция и снижение стоимости используемых устройств, также заставляют потребителей придерживать свои деньги.

В то же время Apple сосредотачивается на долговечности устройств. Усилия компании направлены на продление срока службы ее девайсов благодаря новым производственным технологиям, поддержке программного обеспечения и комплексным услугам по ремонту.

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Выпущенные в 2017 году устройства Apple все еще могут работать под управлением актуальных операционных систем iOS, iPadOS и macOS, что противостоит критике запланированного устаревания и поощряет долгосрочные инвестиции в продукцию Apple.

Однако это изменение создало менее надежный двигатель роста для Apple, что отражено в ее недавних финансовых показателях. Продажи сократились в пяти из последних шести кварталов, что подчеркивает потребность в новых источниках дохода.

В то время как новый дизайн и аппаратные характеристики уже не так сильно стимулируют продажи, интеграция искусственного интеллекта и усовершенствованного программного обеспечения предлагает новый способ привлечения и удержания клиентов.

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Например, будущая линейка iPhone 16 не будет иметь большого количества изменений в дизайне или характеристиках, но клиентам понадобится новейшая модель, если они захотят пользоваться новыми функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Новые усовершенствования программного обеспечения также могут подтолкнуть пользователей Mac и iPad к обновлению. Хотя на компьютерах Mac семилетней давности все еще будет работать следующая версия операционной системы macOS Sequoia, такие функции, как iPhone Mirroring и игровой режим, требуют более нового аппаратного обеспечения.

Интеллектуальные возможности Apple, включая обновленную версию Siri, станут наибольшей проверкой того, может ли программное обеспечение способствовать росту продаж аппаратного обеспечения.

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Эти функции, вероятно, станут центральным элементом маркетинговой кампании Apple для iPhone 16, равно как реклама оригинальной Siri помогла увеличить продажи iPhone 4s в 2011 году.

Пользователям Mac в это время потребуется иметь модель с процессором Apple Silicon, чтобы воспользоваться преимуществами новых функций искусственного интеллекта. А обновление Mac на базе чипа M 4 , которое компания планирует провести в течение следующих 12 месяцев, скорее всего будет сосредоточено на том, насколько хорошо новые модели работают с Apple Intelligence.

Замедление темпов обновления аппаратного обеспечения также заставит Apple полагаться больше на плату за услуги и подписки. Именно поэтому Apple так настойчиво борется за то, чтобы сохранить каждую копейку в App Store — несмотря на внимание регуляторов ЕС — это потому, что собственный магазин очень важен для будущих доходов компании.

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Существует возможность преобразовать функции искусственного интеллекта и другое программное обеспечение в платные услуги, но на это нужно время. Хотя Apple Intelligence будет бесплатным для начала, долгосрочный план состоит в том, чтобы зарабатывать на этих возможностях.

Со временем компания может запустить что-то вроде Apple Intelligence+ с дополнительными функциями, за которые пользователи будут платить ежемесячную плату, равно как за iCloud. Кроме того, Apple будет получать часть дохода по подписке от каждого партнера из сферы ИИ, которого она привлечет к сотрудничеству.

Если все это сработает, то через несколько лет Apple может оказаться в сильном положении. Компания будет меньше зависеть от аппаратных возможностей для развития своего бизнеса и фактически будет зарабатывать деньги на ИИ — то, на что все надеются в Кремниевой долине.

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