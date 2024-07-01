Apple Vision Pro вышел в Китае, Японии и Сингапуре — Finance.ua

Apple Vision Pro вышел в Китае, Японии и Сингапуре
Apple Vision Pro, новая гарнитура от Apple, официально стала доступна для покупки в Китае, Японии и Сингапуре.
Об этом сообщает The Verge.
Наконец произошел международный запуск устройства, ранее доступный только в США.
Apple Vision Pro прибыл в магазины Apple Store по всему материковому Китаю, Гонконгу, Японии и Сингапуру. Vision Pro беспрепятственно сочетает цифровой контент с физическим миром, чтобы обеспечить мощный пространственный опыт, который преображает способ работы людей, сотрудничества, подключения, повторного просмотра воспоминаний, развлечений и многое другое", — заявили, а Apple.
Гарнитура также появится в продаже в Германии, Франции, Австралии, Великобритании и Канаде 12 июля.
Клиенты могут посетить Apple Store онлайн, чтобы забронировать личную демонстрацию Apple Vision Pro и опробовать устройство на собственном опыте.
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