Apple Vision Pro вышел в Китае, Японии и Сингапуре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple Vision Pro вышел в Китае, Японии и Сингапуре

Технологии&Авто
12
Apple Vision Pro вышел в Китае, Японии и Сингапуре
Apple Vision Pro вышел в Китае, Японии и Сингапуре
Apple Vision Pro, новая гарнитура от Apple, официально стала доступна для покупки в Китае, Японии и Сингапуре.
Об этом сообщает The Verge.
Наконец произошел международный запуск устройства, ранее доступный только в США.
Apple Vision Pro прибыл в магазины Apple Store по всему материковому Китаю, Гонконгу, Японии и Сингапуру. Vision Pro беспрепятственно сочетает цифровой контент с физическим миром, чтобы обеспечить мощный пространственный опыт, который преображает способ работы людей, сотрудничества, подключения, повторного просмотра воспоминаний, развлечений и многое другое", — заявили, а Apple.
Apple Vision Pro вышел в Китае, Японии и Сингапуре
Гарнитура также появится в продаже в Германии, Франции, Австралии, Великобритании и Канаде 12 июля.
Клиенты могут посетить Apple Store онлайн, чтобы забронировать личную демонстрацию Apple Vision Pro и опробовать устройство на собственном опыте.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.