iOS 18 может принести Apple $400 млн дополнительной прибыли — Finance.ua

iOS 18 может принести Apple $400 млн дополнительной прибыли Сегодня 05:19 — Фондовый рынок

iOS 18 может принести Apple $400 млн дополнительной прибыли

Запуск iOS 18 от Apple осенью 2024 года может повлиять почти на $400 млн доходов, которые сегодня получают разработчики других приложений, загруженных по меньшей мере 58 млн раз за последний год.

Об этом пишет TechCrunch по отчету Appfigures.

Каждый год на Всемирной конференции разработчиков Apple демонстрирует новые функции будущих операционных систем и программного обеспечения, которые часто повторяют возможности, ранее доступные только в сторонних программах.

Эта практика получила название «sherlocking» с намеком на поисковое приложение 1990-х годов для Mac, заимствовавшее функции из стороннего приложения Watson.

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Однако эта практика также вызывает вопрос о том, как Apple использует собственные данные для определения, что строить дальше, и создаются ли равные условия для приложений, с которыми она конкурирует.

К примеру, перед тем как Apple запустила собственную систему родительского контроля, она закрыла много сторонних приложений в этом пространстве, заявив, что их решения теперь не соответствуют ее правилам. Сторонним приложениям не предоставляли доступ к API для управления встроенным родительским контролем в течение многих лет, что повлекло за собой антимонопольное расследование.

В 2024 году Apple «заблокировала» функциональность многих категорий программ, включая:

Менеджеры паролей.

Программы для записи вызовов и транскрипции.

Программы для создания пользовательских эмодзи.

Инструменты для письма на основе искусственного интеллекта.

Математические помощники.

Программы для отслеживания следа и т. д.

Согласно анализу сторонних приложений, содержащих более 1000 загрузок в год, Appfigures обнаружила несколько жанров, которые могут пострадать от Apple в 2024 году.

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С точки зрения мирового валового дохода эти категории принесли значительный доход за последние 12 месяцев. Категория приложений для отслеживания следа достигла максимума в $307 млн в год, во главе с лидером рынка AllTrails. Грамматические помощники, такие как Grammarly, заработали $35,7 млн, математические помощники — $23,4 млн, менеджеры паролей — $20,3 млн, а приложения для создания эмодзи — $7 млн.

Приложения для отслеживания следа составили подавляющее большинство потенциально подпадающих под «sherlocking». В мае 2024 года они принесли $28,8 млн валовых потребительских расходов и 2,5 млн загрузок.

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Многие из этих категорий быстро росли: доходы математических помощников выросли на 43%, грамматических помощников — на 40%, менеджеров паролей — на 38%, а приложений для отслеживания следа — на 28%. Однако приложения для создания эмодзи наблюдали снижение на 17% в годовом исчислении.

Загрузка грамматических помощников составила 9,4 млн за последние 12 месяцев, эмодзи-приложений — 10,6 млн, математических помощников — 9,5 млн, менеджеров паролей — 457 тыс.

Хотя эти приложения имеют преданных пользователей, которые могут не перейти на предложения от Apple, способность компании предлагать встроенные функции может ограничить их рост. Случайные пользователи могут быть удовлетворены решениями Apple и не искать альтернатив.

Speka По материалам:

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