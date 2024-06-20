Apple приостанавливает работу над Vision Pro — Finance.ua

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Apple приостанавливает работу над Vision Pro

Технологии&Авто
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Apple приостанавливает работу над Vision Pro
Apple приостанавливает работу над Vision Pro
Apple приостанавливает работу над Vision Pro, вместо этого сосредоточится на выпуске более дешевой версии Vision.
Об этом пишет The Information.
Издание сообщает, что Apple сейчас работает над более дешевой версией гарнитуры Vision Pro, которая должна выйти на рынок в следующем году. В то же время работа над вторым поколением Vision Pro была отложена.
И хотя пока не ясно, сколько будет стоить более дешевая модель Vision Pro, любая цена менее $3500 уже будет выглядеть более конкурентной. Согласно имеющейся информации, стоимость устройства составит около $1500 — примерно столько же, сколько стоит топовый iPhone. Это уже ближе к Meta и ее гарнитуру Quest.
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Кстати, на прошлой неделе Apple рассказала, что Vision Pro теперь доступна в восьми новых странах, а также анонсировала обновление visionOS 2.
The Information отмечает, что Apple может возобновить работу над вторым поколением топовой Vision Pro в какой-то момент. Впрочем, стратегия компании изменилась. В течение последнего года количество сотрудников, работавших над новой Vision Pro, постепенно уменьшалось, поскольку внимание было направлено на более дешевую модель. Apple ищет способы снизить стоимость устройства, а также устранить некоторые недостатки. В частности, сделать гарнитуру легче, на что жаловались многие пользователи.
По материалам:
mezha.media
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