Apple возрождает проект умных очков Apple Glass — Finance.ua
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Apple возрождает проект умных очков Apple Glass

Фондовый рынок
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Новая заявка на патент намекает на механизм шарнира, разработанный специально для очков. В то время как Vision Pro предлагает мощное решение в области дополненной реальности, слухи допускают, что Apple Glass ориентирована на другой подход.
Механизм шарнира с двойной осью позволяет дужкам очков складываться и раскладываться разными способами. Это включает в себя более широкую обычную открытую позицию, что может быть полезно пользователям с большими головами или улучшить долговечность при открытии очков.
Также уделяется приоритетное внимание защите электронных компонентов очков при их сборке или в стандартном открытом положении. Кроме того, шарнир автоматически фиксируется в определенных позициях и создает комфортное усилие для разных форм головы.
По материалам:
iLenta
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