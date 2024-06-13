Tap to Cash: Apple совершенствует денежные переводы между пользователями — Finance.ua

Tap to Cash: Apple совершенствует денежные переводы между пользователями Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

Tap to Cash: Apple совершенствует денежные переводы между пользователями

Пользователи Apple смогут отправлять деньги друг другу, просто прикоснувшись своим iPhone к другому iPhone или iWatch благодаря новой функции Tap to Cash. После обновления операционной системы смартфоны от Apple получат возможность бесконтактных платежей.

Об этом говорится на портале компании

С помощью Tap to Cash пользователи могут отправлять и получать средства, держа вместе два устройства iPhone. Например, Tap to Cash можно использовать, чтобы вернуть кому-то деньги за ужин.

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Как сообщила компания Apple, новая функция перевода средств позволяет совершать транзакции без раскрытия личной информации. Кроме того, вся платежная информация хранится на специальном чипе Secure Element, что гарантирует конфиденциальность пользователей, поскольку компания не хранит детали транзакций.

Осенью, с выходом новых гаджетов Apple, новая функция будет доступна в iOS 18 и WatchOS 11. В настоящее время эти операционные системы доступны только в бета-версиях для разработчиков.

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