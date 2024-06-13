Компания Apple представила CarPlay нового поколения — Finance.ua

Компания Apple представила CarPlay нового поколения Сегодня 05:46 — Технологии&Авто

Компания Apple представила CarPlay нового поколения

Apple представила CarPlay поколение еще в 2022 году, но финальную версию обновления показали только сейчас. Теперь CarPlay может использовать сразу несколько экранов в авто для интеграции своих функций.

Таким образом, Apple приглашает автопроизводителей к совместной разработке интерфейса. Новый CarPlay имеет свободные зоны для динамического содержимого, которые можно заполнить в соответствии с потребностями производителя.

Эта гибкость также оставляет простор для персональных настроек водителя. Дизайнер интерфейса Apple CarPlay Бен Крик заявил, что автомобилисты смогут настроить все — от дизайна датчиков до графики и иконок. Платформа также адаптируется к большинству размеров экрана.

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Новая платформа также может управлять настройками климат-контроля, режимами вождения, системами помощи водителю, камерой и т. д. Однако для большей интеграции необходима поддержка автопроизводителей.

Известно, что Porsche и Aston Martin объявили о сотрудничестве за Apple для интеграции нового поколения CarPlay в свои будущие авто.

Autogeek По материалам:

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