Компания Apple представила CarPlay нового поколения — Finance.ua

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Компания Apple представила CarPlay нового поколения

Технологии&Авто
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Компания Apple представила CarPlay нового поколения
Компания Apple представила CarPlay нового поколения
Apple представила CarPlay поколение еще в 2022 году, но финальную версию обновления показали только сейчас. Теперь CarPlay может использовать сразу несколько экранов в авто для интеграции своих функций.
Таким образом, Apple приглашает автопроизводителей к совместной разработке интерфейса. Новый CarPlay имеет свободные зоны для динамического содержимого, которые можно заполнить в соответствии с потребностями производителя.
Эта гибкость также оставляет простор для персональных настроек водителя. Дизайнер интерфейса Apple CarPlay Бен Крик заявил, что автомобилисты смогут настроить все — от дизайна датчиков до графики и иконок. Платформа также адаптируется к большинству размеров экрана.
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Новая платформа также может управлять настройками климат-контроля, режимами вождения, системами помощи водителю, камерой и т. д. Однако для большей интеграции необходима поддержка автопроизводителей.
Компания Apple представила CarPlay нового поколения
Известно, что Porsche и Aston Martin объявили о сотрудничестве за Apple для интеграции нового поколения CarPlay в свои будущие авто.
По материалам:
Autogeek
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