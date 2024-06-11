Apple представила систему персонального интеллекта на основе ИИ — Finance.ua

Apple представила систему персонального интеллекта на основе ИИ Сегодня 22:48 — Технологии&Авто

Apple представила систему персонального интеллекта на основе ИИ

Компания Apple представила систему персонального интеллекта Apple Intelligence, работающую на основе сочетания искусственного интеллекта и персональной информации пользователя.

Система будет доступна на iPhone, iPad и компьютерах Mac, отмечается в официальном сообщении, распространенном компанией.

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«Мы рады представить новую главу в инновациях Apple. Система Apple Intelligence изменит то, как пользователи могут обращаться с нашими продуктами, а также то, что наши продукты могут сделать для наших пользователей», — заявил в этой связи генеральный директор компании Тим Кук.

Он назвал объявленную разработку «уникальным подходом», сочетающим генеративный искусственный интеллект с личным пользовательским контекстом, чтобы дать действительно полезную информацию. Причем, по словам Кука, у пользователя будет абсолютно конфиденциальный и безопасный доступ к информации.

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В частности Apple Intelligence открывает новые способы для пользователей, которые могут улучшить свои тексты, упорядочить почту, получить новые возможности помощника Siri и т. д.

В компании отмечают, что Apple Intelligence является продуктом, глубоко встроенным в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Он использует мощность чипов Apple для понимания и создания языка и изображений, выполнения действий в приложениях, а также использования личного контекста для упрощения и ускорения повседневных задач.

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Также в компании уточняют, что система будет работать по новому стандарту конфиденциальности, обеспечивающему Private Cloud Compute в сфере ИИ. Она сможет изменять и масштабировать вычислительную мощность между обработкой на устройствах и большими серверными моделями, работающими на выделенных серверах Apple.

Укрінформ По материалам:

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