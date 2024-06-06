Apple интегрирует ChatGPT в операционную систему iPhone — Bloomberg — Finance.ua
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Apple интегрирует ChatGPT в операционную систему iPhone — Bloomberg

Технологии&Авто
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Apple интегрирует ChatGPT в операционную систему iPhone — Bloomberg
Apple интегрирует ChatGPT в операционную систему iPhone — Bloomberg
Apple планирует на следующей неделе объявить о соглашении между компанией и OpenAI об интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Apple, стремясь догнать утраченное в области ИИ, заключила партнерское соглашение об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone», — пишет агентство.
Соглашение между компаниями будет в центре внимания Всемирной конференции разработчиков Apple на следующей неделе — и оно показывает, насколько сильно изменился баланс сил в Кремниевой долине за последние несколько лет.
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Соглашение предоставляет OpenAI доступ к сотням миллионов пользователей Apple, включая тех, кто, возможно, не решился бы попробовать ChatGPT в противном случае. Для Apple эта сделка означает, что компания получит самую популярную технологию эпохи искусственного интеллекта — чат-бота с мощными возможностями, который она сможет совместить со своими собственными сервисами.
Apple разрабатывает множество функций искусственного интеллекта, включая те, которые работают на ее устройствах и те, которые требуют облачных вычислений. Она также наполняет своего цифрового ассистента Siri искусственным интеллектом. Но собственный чат-бот компании еще не на высоте.

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Партнерство с OpenAI, скорее всего, будет для Apple «кратко- и среднесрочным», считает Даг Киттлаус, ветеран технологий, который был соучредителем и руководил компанией Siri до того, как она была приобретена Apple.
«Но вы можете быть уверены, что они будут упорно работать над развитием своих собственных компетенций здесь», — добавил Киттлаус.
По материалам:
Економічна Правда
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