Apple интегрирует ChatGPT в операционную систему iPhone — Bloomberg Сегодня 04:03 — Технологии&Авто

Apple интегрирует ChatGPT в операционную систему iPhone — Bloomberg

Apple планирует на следующей неделе объявить о соглашении между компанией и OpenAI об интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Apple, стремясь догнать утраченное в области ИИ, заключила партнерское соглашение об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone», — пишет агентство.

Соглашение между компаниями будет в центре внимания Всемирной конференции разработчиков Apple на следующей неделе — и оно показывает, насколько сильно изменился баланс сил в Кремниевой долине за последние несколько лет.

Соглашение предоставляет OpenAI доступ к сотням миллионов пользователей Apple, включая тех, кто, возможно, не решился бы попробовать ChatGPT в противном случае. Для Apple эта сделка означает, что компания получит самую популярную технологию эпохи искусственного интеллекта — чат-бота с мощными возможностями, который она сможет совместить со своими собственными сервисами.

Apple разрабатывает множество функций искусственного интеллекта, включая те, которые работают на ее устройствах и те, которые требуют облачных вычислений. Она также наполняет своего цифрового ассистента Siri искусственным интеллектом. Но собственный чат-бот компании еще не на высоте.

Партнерство с OpenAI, скорее всего, будет для Apple «кратко- и среднесрочным», считает Даг Киттлаус, ветеран технологий, который был соучредителем и руководил компанией Siri до того, как она была приобретена Apple.

«Но вы можете быть уверены, что они будут упорно работать над развитием своих собственных компетенций здесь», — добавил Киттлаус.

Економічна Правда По материалам:

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