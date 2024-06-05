Apple потеряла около $12 млн из-за поддельных iPhone за последнее десятилетие — Finance.ua
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Apple потеряла около $12 млн из-за поддельных iPhone за последнее десятилетие

Фондовый рынок
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Apple потеряла около $12 млн из-за поддельных iPhone за последнее десятилетие
Apple потеряла около $12 млн из-за поддельных iPhone за последнее десятилетие
Компания Apple в последние десять лет бесплатно заменяла поддельные iPhone с украденными идентификационными номерами. Корпорация обменяла примерно 16 тыс. единиц поддельных устройств iPhone и потеряла более $12 млн.
Об этом пишет WCCFTech.
Из-за стоимости и длительного срока работы iPhone и другие гаджеты от корпорации Apple постоянно подделывают. Ущерб компании от подделок достиг $12,3 млн. Основной причиной было то, что пользователи покупали поддельные iPhone и приходили в Apple Store заменить их на настоящие.
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Проблема началась еще в 2014-м с преступной схемы. По данным источников WCCFTech, мошенники получали поддельные устройства от производителей контрафакта в Китае. Телефоны также имели украденные серийники.
Поскольку на устройствах есть подлинные идентификационные номера, которые были украдены у бывших владельцев, настоящие пользователи могут быть лишены гарантийного ремонта AppleCare. Причина в том, что система Apple уже обработала ID как неисправные и вернула устройства.
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Чтобы избежать раскрытия, злоумышленники обращались за ремонтом в разные Apple Store в Калифорнии. Они предоставляли ложную информацию в официальные магазины Apple, включая фейковые адреса, имена и т. д.
В Apple Store меняли такие гаджеты, как Apple Watch, iPad, разные варианты iPhone и т. д. Если обвиняемые в преступлении признаются виновными, по законодательству США им грозит заключение на многие годы.
По материалам:
Speka
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