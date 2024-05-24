Apple может разрабатывать iPhone с «самовосстанавливающимся» складным экраном — Finance.ua

Apple может разрабатывать iPhone с «самовосстанавливающимся» складным экраном Сегодня 23:46 — Технологии&Авто

Apple может разрабатывать iPhone с «самовосстанавливающимся» складным экраном

Apple может работать над iPhone со складным экраном, который будет иметь слой «самовосстановления» для автоматического заполнения вмятин и царапин, свидетельствует новый патент компании. Об этом пишет The Independent.

В отличие от Apple, ведущие конкуренты, такие как Samsung, Google и OnePlus, уже представили смартфоны со складными экранами, а их более новые версии совершенствуют первоначальные конструкции. Например, Samsung Galaxy Flip и Fold 5 имеют более тонкие экраны, чем предыдущие модели, что уменьшает складку посередине и позволяет телефону лучше сгибаться.

Однако более тонкие экраны сделали складные смартфоны более склонными к царапинам и вмятинам, а также в общем более хрупкими.

Apple, похоже, пытается преодолеть эту проблему с помощью покрытия из самовосстановительного материала на экране, которое может заполнить вмятину даже без внешнего вмешательства.

В дизайнах экранов, которые технологический гигант представил в своем новом патенте , устройство, вероятно, применяет тепло, свет или электрический ток к поверхности экрана, чтобы стимулировать процесс «заживления».

Одна из их разработок использует прозрачные проводники для нагрева защитного слоя дисплея телефона во время зарядки или когда пользователи активируют эту функцию.

Кроме того, Apple говорит, что для инициации процесса «заживления» экрана также может использоваться свет, например отдельный источник ультрафиолета.

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В патенте также указано, что покрытие материала может распространяться по всей наружной поверхности защитного слоя дисплея.

Ранее Apple разработала новую функцию Vehicle Motion Cues для своих iPad или iPhone, которая должна помочь людям справиться с укачиванием в транспорте.

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