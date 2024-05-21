Apple снижает цены на iPhone в Китае на фоне жесткой конкуренции с Huawei — Finance.ua

Apple снижает цены на iPhone в Китае на фоне жесткой конкуренции с Huawei Сегодня 07:47 — Технологии&Авто

Apple снижает цены на iPhone в Китае на фоне жесткой конкуренции с Huawei

Apple начала агрессивную кампанию скидок на своем официальном сайте Tmall в Китае, предлагая скидки до 2300 юаней (318 долларов США) на некоторые модели iPhone.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Скидки появились в то время, когда американский технологический гигант пытается защитить свои позиции на рынке смартфонов высокого класса, где сталкивается с растущей конкуренцией со стороны местных конкурентов, таких как Huawei.

Эта акция, которая продлится с 20 по 28 мая, является более существенной, чем та, которую Apple предлагала в феврале.

Если самая высокая скидка в февральской кампании составила 1150 юаней, то в этот раз скидки составляют 2300 юаней. Самая большая скидка распространяется на модель iPhone 15 Pro Max на 1 ТВ, тогда как на другие модели также наблюдается значительное снижение цен.

К примеру, на версию базовой модели iPhone 15 на 128 ГБ скидка составляет 1 400 юаней, согласно проверке Reuters.

Ужесточение конкурентного давления на Apple происходит после того, как Huawei в прошлом месяце представила свою новую серию смартфонов высокого класса Pura 70 после запуска Mate 60 в августе прошлого года.

Предыдущие усилия Apple по снижению цен в феврале, похоже, помогли компании смягчить замедление продаж в Китае.

По подсчетам Reuters, базирующимся на данных Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT), поставки Apple в Китае в марте выросли на 12%. Это значительное улучшение по сравнению с первыми двумя месяцами 2024 года, когда компания претерпела падение продаж на 37%.

Економічна Правда По материалам:

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