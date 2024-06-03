Apple планирует модернизировать Siri, добавив более продвинутый искусственный интеллект — Finance.ua
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Apple планирует модернизировать Siri, добавив более продвинутый искусственный интеллект

Технологии&Авто
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Apple планирует модернизировать Siri, добавив более продвинутый искусственный интеллект
Apple планирует модернизировать Siri, добавив более продвинутый искусственный интеллект
Apple Inc. планирует модернизировать своего виртуального помощника Siri, добавив в него более продвинутый искусственный интеллект.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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По словам источников, новая система позволит Siri впервые взять под контроль все функции в приложениях. По их словам, это изменение требовало обновления базового программного обеспечения Siri с использованием крупных языковых моделей — основной технологии, лежащей в основе генеративного искусственного интеллекта — и станет одним из ключевых моментов нового прогресса Apple в сфере искусственного интеллекта.
Обновление является частью более широкой стратегии компании в области ИИ, которая будет представлена ​​на Всемирной конференции для разработчиков 10 июня.
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Как сообщает Bloomberg, Apple готовит несколько функций, среди которых расшифровка голосовых заметок и резюме, быстрый обзор веб-сайтов и уведомлений, автоматические ответы на сообщения, расширенные возможности редактирования фотографий и эмодзи, созданные искусственным интеллектом.
Новая система позволит Siri более точно управлять iPhone или iPad и осуществлять навигацию. Это включает возможность открывать отдельные документы, перемещать заметки в другую папку, отправлять или удалять электронные письма, открывать определенную публикацию в Apple News, отправлять по электронной почте веб-ссылки или даже спрашивать устройство о коротком содержании статьи.
По материалам:
Економічна Правда
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