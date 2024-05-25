Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone — Finance.ua

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Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone

Фондовый рынок
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Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone
Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone
Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, которая, вероятно, будет выпущена в 2025 году.
Об этом сообщает The Information.
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Более тонкая версия, вероятно, будет стоить дороже, чем iPhone Pro Max, и, как ожидается, будет выпущена вместе с iPhone 17 в сентябре 2025 года. Об этом говорится в сообщении от трех людей, знакомых с проектом.
По данным исследовательской компании International Data Corporation, наибольшую долю рынка смартфонов за первые три месяца 2024 года занимала компания Samsung — 20,8%, за ней следовала Apple с долей рынка 17,3%.
Во втором финансовом квартале продажи iPhone Apple упали на 10,5% до $45,96 млрд.
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Apple также планирует снять с производства свою менее дорогую модель iPhone Plus и намерена выпустить более дешевый iPhone, преемника iPhone SE, весной 2025 года, говорится в отчете.
По материалам:
mezha.media
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