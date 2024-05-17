Apple добавит в iOS 18 голосовое управление без вызова ассистента — Finance.ua

Apple добавит в iOS 18 голосовое управление без вызова ассистента Сегодня 04:49 — Технологии&Авто

Apple добавит в iOS 18 голосовое управление без вызова ассистента

Apple анонсировала новую голосовую функцию в iOS 18 — Vocal Shortcuts, которая позволит управлять смартфоном с помощью фраз, без необходимости призыва к Siri.

«С помощью голоса пользователи iPhone и iPad могут задавать собственные фразы, чтобы запускать действия и выполнять сложные задачи», — говорится в пресс-релизе

Голосовые действия можно настроить, например, для включения режима «Не беспокоить», режима низкого энергопотребления или переключения подобных системных настроек.

Среди других анонсированных функций доступности — Eye Tracking для отслеживания глаз на базе искусственного интеллекта, которая превращает фронтальную камеру в устройство для калибровки сканирования и отслеживания движений лица, позволяя пользователю управлять устройством.

Другое новое предложение Music Haptics позволяет людям с глухотой или слабослышащим пользователям ощущать музыку на своем устройстве прикосновением через ритмы и вибрации. Эта функция будет доступна только в каталоге песен Apple Music, однако ее выпустят как API для разработчиков, чтобы опция работала и в других приложениях.

Тем временем опция Vehicle Motion Cues может избавить вас от тошноты во время просмотра экрана iPhone или iPad в движущемся транспортном средстве:

«Анимированные точки по краям экрана представляют изменения в движении автомобиля, чтобы помочь снизить сенсорный конфликт, не мешая основному содержимому. Используя датчики, встроенные в iPhone и iPad, Vehicle Motion Cues распознает, когда пользователь находится в движущемся транспортном средстве и реагирует соответственно. Эту функцию можно настроить на автоматическое отображение на iPhone или можно включать и выключать в Центре управления».

Ожидается, что Apple представит iOS 18 на конференции разработчиков WWDC 10 июня, а именно обновление поступит позже в 2024 году.

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