Apple официально назвала новые функции для iPhone, ПК, планшетов, гарнитуры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple официально назвала новые функции для iPhone, ПК, планшетов, гарнитуры

Технологии&Авто
1
Apple официально назвала новые функции для iPhone, ПК, планшетов, гарнитуры
Apple официально назвала новые функции для iPhone, ПК, планшетов, гарнитуры
Apple представила несколько новых функций, которые будут включены в iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и visionOS 2. Они призваны улучшить удобство использования устройств для людей с ограниченными возможностями.
Об этом сообщается на сайте техногиганта.
Слежение за взглядом. Люди смогут управлять iPad и iPhone, используя движение глаз. Фронталка будет автоматически калибрована, аналогично технологии Vision Pro.
Читайте также
Music Haptic. С помощью этой функции глухие или слабослышащие пользователи смогут чувствовать музыку через Taptic Engine в iPhone, превращая звуковые волны в тактильные ощущения.
Vocal Shortcuts. Пользователи могут настроить индивидуальные звуковые сигналы для выполнения определенных задач. Для распознавания речи людей с нарушениями, такими как инсульт, церебральный паралич или амиотрофический склероз, применяется машинное обучение.
Читайте также
Vehicle Motion Cues. Некоторым людям становится плохо при использовании техники при движении транспортного средства. Это связано с конфликтом информации, поступающей в мозг от органов чувств. Вестибулярный аппарат чувствует движение, в то время как глаза видят неподвижное изображение. Опция позволяет отображать анимированные точки на краях дисплея. Они будут двигаться в соответствии с ТС.
CarPlay. Обновление CarPlay включают голосовое управление, цветные фильтры и распознавание звуков.
По материалам:
ТоНеТо
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.