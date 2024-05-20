Apple официально назвала новые функции для iPhone, ПК, планшетов, гарнитуры — Finance.ua

Apple официально назвала новые функции для iPhone, ПК, планшетов, гарнитуры
Apple представила несколько новых функций, которые будут включены в iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и visionOS 2. Они призваны улучшить удобство использования устройств для людей с ограниченными возможностями.
Об этом сообщается на сайте техногиганта.
Слежение за взглядом. Люди смогут управлять iPad и iPhone, используя движение глаз. Фронталка будет автоматически калибрована, аналогично технологии Vision Pro.
Music Haptic. С помощью этой функции глухие или слабослышащие пользователи смогут чувствовать музыку через Taptic Engine в iPhone, превращая звуковые волны в тактильные ощущения.
Vocal Shortcuts. Пользователи могут настроить индивидуальные звуковые сигналы для выполнения определенных задач. Для распознавания речи людей с нарушениями, такими как инсульт, церебральный паралич или амиотрофический склероз, применяется машинное обучение.
Vehicle Motion Cues. Некоторым людям становится плохо при использовании техники при движении транспортного средства. Это связано с конфликтом информации, поступающей в мозг от органов чувств. Вестибулярный аппарат чувствует движение, в то время как глаза видят неподвижное изображение. Опция позволяет отображать анимированные точки на краях дисплея. Они будут двигаться в соответствии с ТС.
CarPlay. Обновление CarPlay включают голосовое управление, цветные фильтры и распознавание звуков.
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