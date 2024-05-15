Apple готовится к глобальному запуску гарнитуры Mixed Reality Vision Pro — Finance.ua

Apple готовится к глобальному запуску гарнитуры Mixed Reality Vision Pro 15.05.2024, 02:04 — Технологии&Авто

Apple готовится к глобальному запуску гарнитуры Mixed Reality Vision Pro

Apple собирается расширить продажи своей гарнитуры Mixed Reality Vision Pro за пределами США. Vision Pro, сочетающий виртуальное содержимое с изображениями реального мира, станет доступным для клиентов во всем мире позже в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Производитель iPhone отправил сотни сотрудников из своих международных магазинов на обучение тому, как демонстрировать клиентам гарнитуру стоимостью $3499.

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Компания не раскрывает деталей того, где именно будет доступен Vision Pro. Однако компания обучает работников из Германии, Франции, Австралии, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Китая, указывая на то, что эти регионы станут одними из первых международных рынков для устройства.

Apple пытается переломить сокращение спроса, интенсивнее рекламируя Vision Pro на своем вебсайте и опрашивая сотрудников после демонстраций, чтобы определить, почему клиенты отказываются покупать устройство. В прошлом месяце руководитель отдела маркетинга Vision Pro ушел в отставку.

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Гарнитура Vision Pro была представлена ​​в июне прошлого года и появилась на прилавках в США 2 февраля 2024 года. Выход гарнитуры на международные рынки может помочь Apple привлечь клиентов в то время, когда продажи ее самого популярного продукта iPhone замедляются.

Speka По материалам:

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