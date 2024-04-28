Почему Apple сокращает объемы производства гарнитуры Vision Pro почти в два раза — Finance.ua
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Почему Apple сокращает объемы производства гарнитуры Vision Pro почти в два раза

Фондовый рынок
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Почему Apple сокращает объемы производства гарнитуры Vision Pro почти в два раза
Почему Apple сокращает объемы производства гарнитуры Vision Pro почти в два раза, Фото: Apple
Аналитик и ведущий инсайдер Минг-Чи Куо утверждает, что Apple существенно сокращает производство гарнитуры смешанной реальности Vision Pro из-за низких продаж в США. Планируемое на следующий год обновление гарнитуры также оказалось под угрозой.
По его словам, первоначальный план предполагал выпуск до 800 тыс. комплектов гарнитуры в 2024 году. В настоящее время этот показатель сократился до 400−450 тыс.
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Он также отмечает, что Apple приняла решение о сокращении производства еще до того, как гарнитура появилась в продаже на рынках за пределами США.

В чем причина

Это указывает на то, что спрос в США был намного ниже, чем ожидалось. Кроме того, Куо говорит, что низкая производительность Vision Pro может означать, что планируемое на 2025 год обновление гарнитуры может быть отменено.
Издание PC Gamer предполагает, что после того, как начальный шквал продаж среди ютуберов и инфлюенсеров утих, спрос со стороны реальных пользователей оказался ограниченным.
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Как известно, Apple Vision Pro стоит $3,499 без учета дополнительных опций, поэтому его сложно назвать импульсивной покупкой.

Почему пользователи возвращают гаджет

Еще в феврале стали появляться сообщения, что некоторые пользователи возвращают в магазин гарнитуру Apple Vision Pro.
Дискомфорт при использовании был одной из наиболее упоминавшихся причин возврата.
Люди также сетовали на головную боль и нарушение движения, и пожаловались на вес устройства и центр массы, находящийся впереди.
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Куо также указывает, что Apple еще не создала действительно хитовое приложение для гарнитуры.
Она позиционируется как гарнитура смешанной реальности с сильным акцентом на отражение в реальном мире, в отличие от чистой гарнитуры VR, которая, возможно, более нишевая, но может предложить по меньшей мере одно действительно привлекательное применение — игры.
По материалам:
dev.ua
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