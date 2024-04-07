Apple обновила список «устаревших» и «винтажных» гаджетов: какие устройства в него попали — Finance.ua
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Apple обновила список «устаревших» и «винтажных» гаджетов: какие устройства в него попали

Фондовый рынок
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Apple обновила список «устаревших» и «винтажных» гаджетов: какие устройства в него попали
Apple обновила список «устаревших» и «винтажных» гаджетов: какие устройства в него попали
В компании Apple обновили список «устаревших» и «винтажных» устройств. Смартфонами до сих пор можно пользоваться, однако не стоит рассчитывать на техподдержку устройств и обновление iOS.
Об этом пишет MacRumors.
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Какие устройства попали в список

Теперь к этой категории отнесли когда-то один из самых продаваемых айфонов в истории бренда — iPhone 6 Plus.
Последний номерной апдейт он получил 5 марта. А магазины компании и авторизованные поставщики услуг не будут предлагать услуги ремонта или другого обслуживания для этой модели.
iPhone 6 и iPhone 6 Plus вышли в сентябре 2014 года и стали первыми яблочными гаджетами с большим экраном и поддержкой Apple Pay.
Смартфолн был снят с производства в 2019 году, однако iPhone 6 оставался доступным у реселлеров в некоторых странах еще пару лет, поэтому он пока не считается «устаревшим».
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iPad mini четвертого поколения теперь считается «винтажным». Это означает, что прошло более 5 лет с момента окончания продаж.
Магазины Apple и авторизованные поставщики услуг продолжат предлагать ремонт винтажной продукции в течение еще двух лет при наличии запчастей.
Также в список «винтажных» гаджетов попали iPhone 8 и iPhone 8 Plus, но только в цвете Red.
Пользователям устаревших iPhone стоит задуматься о приобретении нового смартфона, поскольку, как минимум, следующая поломка может стать роковой.
Эксперты называют iPhone 13 лучшим айфоном в 2024 году по соотношению цена-качество.
По материалам:
УНІАН
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